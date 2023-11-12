Появилось видео нокаута Павловича в бою с Аспиналлом на турнире UFC 295

Появилось видео нокаута россиянина Сергея Павловича в бою с британцем Томом Аспиналлом за титул временного чемпиона UFC в тяжелом весе. Бой стал со-главным событие турнира UFC 295 в Нью-Йорке.

Поединок Павловича и Аспиналла завершился спустя 1 минуту 9 секунд после начала первого раунда.

Для 31-летнего Павловича поражение стало 2-м карьере. Он шел на серии из 6 досрочных побед в UFC. У Аспиналла в UFC — 7 побед и 1 поражение.