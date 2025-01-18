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Сегодня, 18:10

Хабиб подбодрил Махачева и Умара Нурмагомедова перед титульными боями: «Нет дороги назад»

Алина Савинова
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Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов обратился к своим друзьям Исламу Махачеву и Умару Нурмагомедову перед их поединками в турнире UFC 311.

«Ислам, ты лучший, брат. Просто делай свое. Умар, ты долго и усердно шел к этому. Только вперед — нет дороги назад», — написал Хабиб в соцсетях.

Турнир UFC 311 пройдет в ночь с 18 на 19 января в Инглвуде (США). Главным событием вечера станет поединок Махачева (26-1) и Ренато Мойкано (20-5-1). Бразилец заменил снявшегося с турнира из-за травмы Армана Царукяна (22-3).

В соглавном бою Нурмагомедов (18-0) проведет титульный поединок с чемпионом UFC в легчайшем весе американцем грузинского происхождения Мерабом Двалишвили (18-4).

UFC 311 Ислам Махачев&nbsp;&mdash; Ренато Мойкано и&nbsp;Умар Нурмагомедов&nbsp;&mdash; Мераб Двалишвили. Махачев против нового соперника, Умар Нурмагомедов идет за титулом! Онлайн-трансляция UFC 311

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Ислам Махачев
Мераб Двалишвили
Ренато Мойкано
Умар Нурмагомедов
Хабиб Нурмагомедов
ММА
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