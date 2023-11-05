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UFC 295: дата и время — во сколько и где смотреть трансляцию турнира с боем Павлович — Аспиналл

Турнир UFC 295 состоится в Нью-Йорке (США) 12 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Сергей Павлович.
Фото MMA Junkie

Турнир UFC 295 состоится в Нью-Йорке (США) на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в ночь на 12 ноября. В соглавном бою вечера Сергей Павлович подерется с Томом Аспиналлом.

Трансляцию турнира в прямом эфире в полном объеме можно посмотреть на телеканале «Матч! Боец», основной кард будет доступен на телеканале «Матч ТВ». Также следить за UFC 295 можно в официальном приложении UFC Fight Pass.

31-летний россиянин провел 19 боев в ММА, в которых одержал 18 побед и одно поражение. В активе 30-летнего британца — 16 поединков, 13 выигрышей и три проигрыша.

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Сергей Павлович
Том Аспиналл
UFC
ММА
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UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
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