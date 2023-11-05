Абусупьян Магомедов проиграл Борральо на UFC Fight Night 231

Российский средневес UFC Абусупьян Магомедов (25-6) потерпел поражение в бою с бразильцем Кайо Борральо (15-1) единогласным решением судей (30-27, 29-28, 29-28).

В третьем раунде Магомедов устал и едва держался на ногах. Бой состоялся 4 ноября на UFC Fight Night 231 в Сан-Паулу, Бразилия.

Магомедов в прошлом бою проиграл чемпиону дивизиона Шону Стрикленду (28-5) техническим нокаутом во втором раунде. Бой состоялся 1 июля на UFC on ESPN 48 в Лас-Вегасе, США.

Борральо провел в UFC пять поединков и все выиграл. В прошлом бою он одолел Михала Олексейчука (19-6) сабмишном во втором раунде. Бой состоялся 29 апреля на UFC on ESPN 45 в Лас-Вегасе, США.