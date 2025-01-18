Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 20:00

Трансляция главного карда UFC 311 Махачев vs Мойкано и Умар Нурмагомедов vs Двалишвили начнется в 6.00 мск 19 января

Главный кард турнира UFC 311 начнется в 6.00
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Претендент на титул UFC в легчайшем весе Умар Нурмагомедов.
Фото Global Look Press

Турнир по смешанным единоборствам UFC 311 пройдет в ночь на воскресенье.

Дата и время начала UFC 311

Вечер ММА принимает арена «Intuit Dome» в Инглвуде (Лос-Анджелес, штат Калифорния, США). Турнир UFC 311 пройдет в ночь с субботы, 18 января, на воскресенье, 19 января. Шоу откроют прелимы в 2.00 по московскому времени, предварительный кард начнется в 4.00 мск, главный кард стартует в 6.00 мск.

Хабиб Нурмагомедов, Ислам Махачев и&nbsp;Умар Нурмагомедов. UFC 311, основная информация: кард боев турнира и где смотреть трансляцию

Когда бои Ислама Махачева и Умара Нурмагомедова

Главное событие вечера — титульный бой в легком весе между действующим чемпионом, российским бойцом Исламом Махачевым и бразильцем Ренато Мойкано. Этот поединок ожидается в 8.00 мск.

В соглавном бою претендент, россиянин Умар Нурмагомедов и грузинско-американский боец Мераб Двалишвили разыграют пояс в легчайшем дивизионе. Этот бой начнется ориентировочно в 7.30 мск.

UFC 311 Ислам Махачев&nbsp;&mdash; Ренато Мойкано и&nbsp;Умар Нурмагомедов&nbsp;&mdash; Мераб Двалишвили. Махачев против нового соперника, Умар Нурмагомедов идет за титулом! Онлайн-трансляция UFC 311

Где смотреть трансляцию UFC 311

Поединки главного карда UFC 311 в прямом эфире покажут телеканал и сайт «Матч ТВ» (также онлайн-платформы «Кинопоиск» и «Okko Спорт» в ретрансляции эфира федерального канала на платной основе).

UFC 311 в полном объеме транслируют телеканал «Матч! Боец» и сервис UFC Fight Pass (по подписке).

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию UFC 311. Результаты поединков можно также отслеживать в матч-центре сайта «СЭ» и ленте новостей UFC.

UFC 311
Ислам Махачев
Мераб Двалишвили
Ренато Мойкано
Умар Нурмагомедов
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Ушел из жизни обладатель «Золотого мяча» Денис Лоу
Пушилин рассказал о выстроенных ВФУ подземных городках в Курахово
Атака на ученицу Плющенко и падения в борт. Как прошло первенство Москвы младшего возраста
В МИД РФ назвали ничтожным соглашение Киева и Лондона о 100-летнем партнерстве
ВС России в ответ на атаки ракетами ATACMS нанесли удар по объектам ВПК Украины
«Зенит» готовит новый супертрансфер. Кто такой Луис Энрике
Популярное видео
СКА снова проигрывает. Что будет дальше?
«Юта» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Авангард» снова топ. СКА расторг Деанджело. Ларионов мимо плей-офф?
Серия поражений СКА и удивительный успех «Куньлуня»
«Филадельфия» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Деанджело убрали в запас в матче с «Динамо»
«Вегас» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета: Ислам Махачев vs Ренато Мойкано и Умар Нурмагомедов vs Мераб Двалишвили: два титульных боя UFC 311
Мойкано — о том, как получил титульный бой против Махачева: «Я даже не спросил про деньги»
Махачев — о поединке с Мойкано за титул в легком весе: «Он должен быть благодарен мне»
Назван возможный гонорар Махачева за бой против Мойкано на UFC 311
Хабиб рассказал, в чем заключается сверхспособность Умара Нурмагомедова
Искусственный интеллект предсказал исход главного боя UFC 311 Махачев — Мойкано
Мокаев предсказал исход боя Махачев — Мойкано
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Хабиб рассказал, в чем заключается сверхспособность Умара Нурмагомедова

Назван возможный гонорар Махачева за бой против Мойкано на UFC 311

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости