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Сегодня, 20:06

Назван возможный гонорар Махачева за бой против Мойкано на UFC 311

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Портал EssentiallySports предположил, какой гонорар получит Ислам Махачев за бой против Ренато Мойкано на турнире UFC 311.

По данным издания, 33-летний россиянин заработает как минимум 1,5 миллиона долларов. Речь идет только о базовой выплате от UFC, которая не учитывает дополнительные вознаграждения: бонусы, часть прибыли от платных трансляций, а также доход от персональных спонсоров.

В свою очередь Мойкано, который заменил Армана Царукяна, получит как минимум от 100 тысяч до 250 тысяч в зависимости от результата поединка.

UFC 311 Ислам Махачев&nbsp;&mdash; Ренато Мойкано и&nbsp;Умар Нурмагомедов&nbsp;&mdash; Мераб Двалишвили. Махачев против нового соперника, Умар Нурмагомедов идет за титулом! Онлайн-трансляция UFC 311

Бой Махачева (26-1) и Мойкано (20-5-1) возглавит турнир UFC 311 в Инглвуде (США) в ночь с 18 на 19 января.

В соглавном бою вечера россиянин Умар Нурмагомедов (18-0) проведет титульный поединок с чемпионом UFC в легчайшем весе американцем грузинского происхождения Мерабом Двалишвили (18-4).

UFC 311
Ислам Махачев
Ренато Мойкано
UFC
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