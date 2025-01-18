Назван возможный гонорар Махачева за бой против Мойкано на UFC 311

Портал EssentiallySports предположил, какой гонорар получит Ислам Махачев за бой против Ренато Мойкано на турнире UFC 311.

По данным издания, 33-летний россиянин заработает как минимум 1,5 миллиона долларов. Речь идет только о базовой выплате от UFC, которая не учитывает дополнительные вознаграждения: бонусы, часть прибыли от платных трансляций, а также доход от персональных спонсоров.

В свою очередь Мойкано, который заменил Армана Царукяна, получит как минимум от 100 тысяч до 250 тысяч в зависимости от результата поединка.

Бой Махачева (26-1) и Мойкано (20-5-1) возглавит турнир UFC 311 в Инглвуде (США) в ночь с 18 на 19 января.

В соглавном бою вечера россиянин Умар Нурмагомедов (18-0) проведет титульный поединок с чемпионом UFC в легчайшем весе американцем грузинского происхождения Мерабом Двалишвили (18-4).