Хабиб рассказал, в чем заключается сверхспособность Умара Нурмагомедова

Российский боец Хабиб Нурмагомедов отметил, что его двоюродного брата Умара Нурмагомедова, выступающего под эгидой UFC, отличает трудолюбие.

«Умар очень трудолюбивый. Усман [Нурмагомедов] более талантливый, одаренный. А Умар очень трудолюбивый, терпеливый и очень любит соревноваться. Он выступал очень много по любителям. В зале он работал с многими очень хорошими спарринг-партнрами, которые помогали ему оттачивать навыки», — сказал Хабиб в интервью на YouTube-канале Gorilla Fighting.

Умар Нурмагомедов в ночь с 18 на 19 января проведет бой за титул чемпиона в легчайшем дивизионе против действующего обладателя пояса грузино-американского бойца Мераба Двалишвили в соглавном событии турнира UFC 311. В главном поединке вечера за титул чемпиона в легком весе встретятся россиянин Ислам Махачев и бразилец Ренато Мойкано.