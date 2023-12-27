Гейджи — Махачеву: «Посмотрим, кто первым сможет снести голову другому»

Обладатель титула BMF Джастин Гейджи (25-4) заявил, что ждет звонка от UFC с предложением подраться с чемпионом дивизиона Исламом Махачевым (25-1).

«Жду звонка. Готов, когда ты будешь готов. Посмотрим, Ислам, кто первым сможет снести голову другому. Оливейра получил свой шанс и не явился на матч-реванш. Это факт», — написал Гейджи в соцсети X.

Гейджи завоевал титул BMF, нокаутировав Дастина Порье (29-8) во втором раунде. Бой состоялся 29 июля на UFC 291 в Солт-Лейк-Сити, США.