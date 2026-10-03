Андрей Пуляев — Дэмиан Пинас: ставка и коэффициент на бой UFC

Россиянин Андрей Пуляев и представляющий Арубу Дэмиан Пинас проведут бой в среднем весе на турнире UFC 332 в Солт-Лейк-Сити. Поединок пройдет в предварительном карде в ночь на 4 октября.

ММА UFC: Пинас — Пуляев

Мнения о бое Пуляев — Пинас

Андрей Пуляев:

— Он всех нокаутирует в первом раунде, но мы попытаемся затянуть его на глубоководье. С Атебой получилось, дай Бог, и с Пинасом получится затянуть игру.

Дамиан Пинас:

—Да, после моего последнего боя все стали относиться ко мне с большим уважением, больше признавать меня. Они больше не списывают меня со счетов, потому что раньше именно так и было. Теперь они говорят о моем имени, потому что я усердно работал, чтобы пройти такой путь в этом году до UFC... Это потрясающе.

Коэффициенты на бой Пуляев — Пинас

Фаворитом у букмекером считается Пинас с коэффициентом 1.17, победа Пуляева идет за 5.35. Ничья котируется как 67.00.