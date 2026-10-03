Усман Нурмагомедов занял второе место в рейтинге лучших бойцов ММА до 30 лет по версии ESPN

Чемпион PFL в легком весе Усман Нурмагомедов занял второе место в рейтинге 30 лучших бойцов ММА до 30 лет по версии ESPN.

Первую строчку занял 24-летний чемпион UFC в наилегчайшем весе Джошуа Ван. Третьим стал 29-летний экс-обладатель поясов UFC в полулегком и легком весах Илия Топурия.

В топ-30 также вошел 25-летний российский боец UFC Байсангур Сусуркаев. В 2025 году он успешно выступил на Претендентской серии Даны Уайта, а спустя четыре дня дебютировал в UFC на турнире UFC 319 и одержал победу.

28-летний Нурмагомедов провел в профессиональной карьере 23 боя. На его счету 22 победы при отсутствии поражений, еще один поединок был признан несостоявшимся.