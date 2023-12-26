Махачев стал лучшим бойцом года по версии ESPN

Россиянин Ислам Махачев признан лучшим бойцом 2023 года по версии ESPN.

Чемпион UFC в легком весе дважды защитил титул — в феврале он победил Алекса Волкановски на турнире UFC 284, а в октябре финишировал австралийца нокаутом в первом раунде на турнире UFC 294.

Первый бой Махачева и Волкановски признан лучшим в 2023-м на премии World MMA Awards.

Махачев за карьеру одержал 25 побед и потерпел 1 поражение. Победная серия россиянина длится 13 боев.