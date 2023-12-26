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Сегодня, 21:53

Махачев стал лучшим бойцом года по версии ESPN

Руслан Минаев
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Ислам Махачев.
Фото Reuters

Россиянин Ислам Махачев признан лучшим бойцом 2023 года по версии ESPN.

Чемпион UFC в легком весе дважды защитил титул — в феврале он победил Алекса Волкановски на турнире UFC 284, а в октябре финишировал австралийца нокаутом в первом раунде на турнире UFC 294.

Первый бой Махачева и Волкановски признан лучшим в 2023-м на премии World MMA Awards.

Махачев за карьеру одержал 25 побед и потерпел 1 поражение. Победная серия россиянина длится 13 боев.

Ислам Махачев
UFC
ММА
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