Али Багов — о бое с Резниковым: «Это была славная охота»

Пятый номер рейтинга ACA в легком весе Али Багов (32-11) поблагодарил всех, кто поддерживал его в бою с Артемом Резниковым (24-7).

«Ассаламу Алейкум, приветствую каждого. Спасибо всем, кто поддерживал меня в этом бою, родным и близким. Много говорить не буду, это была славная охота, и мы идем дальше. Отдельно хочу поблагодарить школу, где я проходил свой тренировочный лагерь, в одной из лучших школ мира имена Абдулманапа Нурмагомедова и, конечно же, лучшему в своем деле тренеру, который способен подобрать ключ к каждому сопернику — Магомеду Багандову», — написал Багов в соцсетях.

Багов победил Резникова техническим нокаутом в четвертом раунде. Бой состоялся 24 декабря на ACA 168 на «ЦСКА Арене» в Москве.