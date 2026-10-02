Россиянин Умар Нурмагомедов дебютирует в лиге RAF в ноябре, его соперником станет американец Фейбер

Российский боец UFC Умар Нурмагомедов проведет дебютную схватку по правилам борьбы в лиге Real American Freestyle (RAF) в ноябре.

Соперником 30-летнего россиянина станет американец Юрайя Фейбер. Поединок состоится на турнире RAF в Абу-Даби (ОАЭ) 14 октября.

Для 47-летнего Фейбера схватка станет третьей в RAF. Ранее он проиграл Генри Сехудо и Арману Царукяну.

В августе Нурмагомедов проиграл нокаутом китайцу Сонгу Ядонгу на турнире UFC Fight Night 286 в Шанхае (Китай). Это поражение стало для россиянина первым досрочным в профессиональной карьере. Рекорд Нурмагомедова в профессиональных ММА — 20 побед и 2 поражения.

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