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Роман Копылов — Атеба Готье: прогноз, ставка и коэффициент на бой UFC 4 октября 2026

Роман Копылов — Атеба Готье: ставка и коэффициент на бой UFC

Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Роман Копылов.
Фото Global Look Press

Россиянин Роман Копылов и представитель Камеруна Атеба Готье проведут бой в среднем весе на турнире UFC 332 в Солт-Лейк-Сити (США). Шоу пройдет на арене «Дельта-центр» в ночь с 3 на 4 октября по московскому времени. Основной кард начнется в 3.00 мск, поединок Копылова и Готье запланирован первым в основной части турнира.

ММА UFC: Гаутие — Копылов

Мнения о бое Копылов — Готье

Виталий Слипенко, экс-чемпион АСА:

— Это будет очень сложный бой для Романа. Для зрителей крутое противостояние: два разноплановых ударника. Но я считаю, что многие недооценивают шансы Копылова в этом поединке. Стилистически он будет неудобен Готье. Главное для Ромы — не застаиваться у сетки и не лезть в глухой размен. В тайминге и работе на ногах у него будет большое преимущество. Думаю, Роман будет пытаться работать на дистанции и киками отбивать корпус. Готье же будет искать нокаут. Посмотрим, чей стиль окажется круче.

Шамиль Рамазанов, боец АСА:

— Готье — восходящая звезда UFC с яркими победами. Однако поединок против Копылова будет для него далеко не самым простым. Атеба прессингует, давит, но открывается, когда залетает с ударами. Роман может ювелирно встречать своими ударами.

Если Копылов переживёт штурм, заставит Готье устать и мазать, то бой перейдёт под контроль Романа. При хорошем раскладе Копылов нащупает свой ритм к середине боя. Думаю, шансы на победу у него неплохие.

Коэффициенты на бой Роман Копылов — Атеба Готье

Фаворитом у букмекеров считается Атеба Готье, победа которого идет с коэффициентом 1.45. Успех Романа оценивается как 2.85, ничья — 57.00.

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Атеба Гаутие
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