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UFC 332, 4 октября 2026: кард, дата и время, где смотреть трансляцию

UFC 332: кард, дата и время, где смотреть трансляцию

Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Роман Копылов.
Фото Global Look Press

Турнир UFC 332 состоится на арене «Дельта-центр» в Солт-Лейк-Сити (штат Юта, США) в ночь с 3 на 4 октября. Начало — в 23.00 по московскому времени. Основной кард стартует в 03.00 мск. Главное событие вечера — бой бразильянки Натальи Силвы и китаянки Ванг Конг за вакантный титул UFC в женском наилегчайшем весе. На турнире примут участие российские бойцы. Роман Копылов проведет бой против Атеба Готье, Андрей Пуляев — против Дэмиана Пинаса.

Основной кард UFC 332

  • Наталья Силва (20-5-1, Бразилия) — Ванг Конг (10-1, Китай);
  • Дейвесон Фигейредо (25-7-1, Бразилия) — Пэйтон Талботт (11-1, США);
  • Кинг Грин (36-17-1, США) — Эстебан Рибович (16-3, Аргентина);
  • Роберто Солдич (21-4, Хорватия) — Кэлинн Уильямс (16-5, США);
  • Атеба Готье (11-1, Камерун) — Роман Копылов (15-5, Россия).

Предварительный кард UFC 332

  • Иманол Родригес (7-0, Мексика) — Олден Кория (13-3, США);
  • Дэмиан Пинас (10-1, Аруба) — Андрей Пуляев (10-5, Россия);
  • Маркус Макги (11-2, США) — Энтони Ромеро (7-2, США);
  • Энтони Уинт (8-0, США) — Лукас Арманд (6-0, США).

Ранний предварительный кард UFC 332

  • Джонни Уокер (22-10, Бразилия) — Мик Паркин (10-1, Великобритания);
  • Рафаэл дос Аньос (32-17, Бразилия) — Александр Эрнандес (18-9, США);
  • Марвин Веттори (19-10-1, Италия) — Исмаил Наурдиев (25-8, Австрия);
  • Корт Макги (22-14, США) — Эрик Нолан (8-5, США);
  • Джейкоб Смит (12-0, США) — Брюс Уайтхед (8-2, США).

Где смотреть трансляцию

В прямом эфире UFC 332 покажут телеканалы «Матч ТВ», «Матч! Боец» и онлайн-платформа UFC Fight Pass. Также смотреть турнир можно на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko Спорт» (в ретрансляции эфира федерального канала).

Следить за результатами боев, главными событиями UFC 332 и выступлениями Романа Копылова и Андрея Пуляева можно в матч-центре ММА и ленте новостей UFC на сайте «СЭ».

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