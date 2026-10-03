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Роман Копылов — Атеба Готье: во сколько начало боя UFC, где смотреть трансляцию 4 октября 2026

Роман Копылов — Атеба Готье: во сколько начало боя UFC, где смотреть трансляцию

Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Роман Копылов.
Фото Global Look Press

Российский боец Роман Копылов проведет поединок в среднем весе с камерунцем Атебой Готье на турнире UFC 332 в ночь с 3 на 4 октября. Начало — ориентировочно в 3.00 по московскому времени. Турнир пройдет на арене «Дельта-центр» в Солт-Лейк-Сити (штат Юта, США).

ММА UFC: Копылов — Гаутие

В прямом эфире UFC 332 покажут телеканалы «Матч ТВ», «Матч! Боец» и онлайн-платформа UFC Fight Pass. Также смотреть турнир можно на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko Спорт» (в ретрансляции эфира федерального канала).

Следить за результатами боя Копылов — Готье можно в матч-центре ММА и ленте новостей UFC на сайте «СЭ».

Профессиональный рекорд 34-летнего Копылова — 15 побед (12 нокаутом) и 5 поражений. В последнем бою 9 мая Копылов единогласным решением судей победил Марко Тулио и прервал серию из двух поражений.

На счету 24-летнего Готье в ММА — 11 побед (9 нокаутом) при одном поражении. В январе 2026 года Готье уже встречался с другим россиянином из карда UFC 332 — Андреем Пуляевым — и победил единогласным решением. В мае камерунец нокаутировал Оззи Диаса во втором раунде.

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Роман Копылов
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