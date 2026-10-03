Андрей Пуляев — Дэмиан Пинас: во сколько начало боя UFC

Россиянин Андрей Пуляев и представитель Арубы Дэмиан Пинас проведут бой в среднем весе на турнире UFC 332 в ночь на воскресенье, 4 октября. Шоу состоится на арене «Дельта-центр» в Солт-Лейк-Сити. Бой включен в предварительный кард.

ММА UFC: Пинас — Пуляев

Предварительный кард UFC 332 начнется в 1.00 по московскому времени. Бой Пинас — Пуляев ожидается ориентировочно в 2.05 мск.

Где смотреть бой Пуляев — Пинас

Прямую трансляцию UFC 332 в России покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Боец». Смотреть турнир онлайн также можно на сайте matchtv.ru и онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko Спорт». Эфир турнира начнется 3 октября в 23.00 мск.

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Профессиональный рекорд Пуляева — 10-5-0. Россиянин одержал шесть побед нокаутом или техническим нокаутом и две — приемами. У Пинаса 10 побед и 1 поражение: девять побед нокаутом и одна приемом.

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