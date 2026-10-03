Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Уведомления
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC
Андрей Пуляев — Дэмиан Пинас: во сколько начало боя UFC, где смотреть трансляцию 4 октября 2026

Андрей Пуляев — Дэмиан Пинас: во сколько начало боя UFC

Лев Тарасов
редактор интернет отдела

Россиянин Андрей Пуляев и представитель Арубы Дэмиан Пинас проведут бой в среднем весе на турнире UFC 332 в ночь на воскресенье, 4 октября. Шоу состоится на арене «Дельта-центр» в Солт-Лейк-Сити. Бой включен в предварительный кард.

ММА UFC: Пинас — Пуляев

Предварительный кард UFC 332 начнется в 1.00 по московскому времени. Бой Пинас — Пуляев ожидается ориентировочно в 2.05 мск.

Где смотреть бой Пуляев — Пинас

Прямую трансляцию UFC 332 в России покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Боец». Смотреть турнир онлайн также можно на сайте matchtv.ru и онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko Спорт». Эфир турнира начнется 3 октября в 23.00 мск.

Следить за ключевыми событиями и результатом боя Пуляев — Пинас можно в матч-центре на нашем сайте.

Профессиональный рекорд Пуляева — 10-5-0. Россиянин одержал шесть побед нокаутом или техническим нокаутом и две — приемами. У Пинаса 10 побед и 1 поражение: девять побед нокаутом и одна приемом.

UFC: расписание турниров, кард, результаты боев и статистика российских бойцов

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Андрей Пуляев
Дэмиан Пинас
UFC
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Новый президент ИИХФ — Франц Райндль. Что это значит для России
Головин больше не против перехода, Жедсон рискует уйти, Барко и Литвинов вышли из лазарета. Что происходит в «Спартаке» во время паузы на матчи сборных
«Начало положено». Фигурист Угожаев стал вторым на «челленджере» в Батуми
Популярное видео
Гусев в «Сочи». Кризис «Спартака»
Гусев в «Сочи». Кризис «Спартака»
«Волейбол. Наши чемпионы» | Юрий Клещев
«Волейбол. Наши чемпионы» | Юрий Клещев
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Франция — Италия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Франция — Италия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Бельгия — Турция: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Бельгия — Турция: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Дания — Португалия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Дания — Португалия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Греция — Нидерланды: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Греция — Нидерланды: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Германия — Сербия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Германия — Сербия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Уэльс — Норвегия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Уэльс — Норвегия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Обмен Марченко. Проблемы «Сибири». Суперматч ЦСКА — СКА
Обмен Марченко. Проблемы «Сибири». Суперматч ЦСКА — СКА
«Колорадо» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Батраков: «Во время гимна ЛЧ чуть не прослезился»
Батраков: «Во время гимна ЛЧ чуть не прослезился»
Суперхоккей ЦСКА — СКА. Канцеров дебютировал в НХЛ
Суперхоккей ЦСКА — СКА. Канцеров дебютировал в НХЛ
«Эдмонтон» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
Испания — Хорватия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Испания — Хорватия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Чехия — Англия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Чехия — Англия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Проблемы «Авангарда». Разин не успокаивается. «Нефтехимик» — топ
Проблемы «Авангарда». Разин не успокаивается. «Нефтехимик» — топ
«Динамо» не может выбиться в лидеры. Марченко обменян
«Динамо» не может выбиться в лидеры. Марченко обменян
Командир судна в Арктике — в подкасте Ксении Шойгу
Командир судна в Арктике — в подкасте Ксении Шойгу
Бельгия — Франция: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Бельгия — Франция: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Турция — Италия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Турция — Италия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
В Казахстане недовольны «Барысом», Набоков отправлен в АХЛ
В Казахстане недовольны «Барысом», Набоков отправлен в АХЛ
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Роман Копылов — Атеба Готье: во сколько начало боя UFC, где смотреть трансляцию
Новости
RSS RSS
Все новости