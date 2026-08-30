Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Уведомления
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC
Михаил Малютин поделился мнением о поражении Умара Нурмагомедова от Сонга Ядонга

Малютин о поражении Умара Нурмагомедова от Ядонга: «Его история еще не закончена»

Российский боец ММА Михаил Малютин в комментарии для «СЭ» отреагировал на поражение Умара Нурмагомедова от Сонга Ядонга в главном бою турнира UFC Fight Night в Шанхае.

Китаец нокаутировал россиянина во втором раунде.

«Мы же в не в шахматы выходим играть. Соперник — такой же боец. Нурмагомедов ведь человек, пропустил удар, такое бывает. Просто обидно, что удар был куда-то в сонную артерию по касательной. Смотрел повтор с нескольких ракурсов — вообще непонятно, что это был за удар. Как говорят американцы: «Shit happens».

Если смотреть с точки зрения техники, то Умар стабильно наклоняется влево, когда уворачивается. У него было такое в нескольких предыдущих боях, один раз ему попали коленом, и он упал в нокдаун после такого же движения влево. Технически это неправильное движение. Ничего страшного, главное, чтобы он восстановился. Его история еще на закончена», — сказал Малютин «СЭ».

30-летний Нурмагомедов потерпел второе поражение в карьере при 20 победах. 28-летний Ядонг одержал 24-ю победу при 9 поражениях и 1 ничьей, еще один бой был признан несостоявшимся.

(Давид Петросян)

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
В Госдуме призвали ужесточить ответственность за нападения на врачей
Умар улетел в кошмарный нокаут, его брат чуть не развязал драку, а титульный бой теперь далеко. Что произошло после шокирующего поражения Нурмагомедова от Ядонга
Трамп возвращается к тарифной политике. И вот почему
У берегов Северного Кипра затонуло пассажирское судно. Что известно
Дина Аверина и Дмитрий Соловьев стали родителями. У гимнастки и фигуриста родился сын
У «Краснодара» шесть побед в шести турах! Жубал превращается в бомбардира
Популярное видео
«Волейбол. Наши чемпионы» | Евгений Лапинский
«Волейбол. Наши чемпионы» | Евгений Лапинский
Валиуллин — о Хэйсе, Морозове, трансферах и финансах «Ак Барса»
Валиуллин — о Хэйсе, Морозове, трансферах и финансах «Ак Барса»
«Енисей» — «Шинник»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Шинник»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Торпедо»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Торпедо»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
Магнитогорцы снова фавориты сезона. Новый «Шанхай»
Магнитогорцы снова фавориты сезона. Новый «Шанхай»
РПЛ: видео всех голов 6-го тура 29 августа
РПЛ: видео всех голов 6-го тура 29 августа
«Арсенал» — «Урал»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Урал»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Велес»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Велес»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
Артюхин: теперь «Драконы» — не команда лузеров
Артюхин: теперь «Драконы» — не команда лузеров
Откровенный Голышев. Задачи «Динамо» на сезон
Откровенный Голышев. Задачи «Динамо» на сезон
«Нефтехимик» — «Уфа»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Уфа»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 6-го тура 28 августа
РПЛ: видео всех голов 6-го тура 28 августа
«Ак Барс» и СКА выглядят неубедительно
«Ак Барс» и СКА выглядят неубедительно
«В России безопаснее, чем в Италии». Интервью Сальваторе Боккетти
«В России безопаснее, чем в Италии». Интервью Сальваторе Боккетти
«Волейбол. Наши чемпионы» | Николай Карполь
«Волейбол. Наши чемпионы» | Николай Карполь
КХЛ отменила правило игры рукой и провела брифинг перед сезоном
КХЛ отменила правило игры рукой и провела брифинг перед сезоном
Кевин Хейс — новичок «Ак Барса»
Кевин Хейс — новичок «Ак Барса»
«Балтика» — «Рубин»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Рубин»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Родина»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Родина»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Крылья Советов»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Крылья Советов»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
КХЛ не дала аккредитацию Шевченко / предсезонка / будущее Гусева
КХЛ не дала аккредитацию Шевченко / предсезонка / будущее Гусева
«Спартак» — «Зенит»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Зенит»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Краснодар»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Краснодар»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Ростов»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Ростов»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Тактаров предложил Умару Нурмагомедову взять псевдоним: «Было бы чуть-чуть полегче»
Новости
RSS RSS
Все новости