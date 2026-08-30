Малютин о поражении Умара Нурмагомедова от Ядонга: «Его история еще не закончена»

Российский боец ММА Михаил Малютин в комментарии для «СЭ» отреагировал на поражение Умара Нурмагомедова от Сонга Ядонга в главном бою турнира UFC Fight Night в Шанхае.

Китаец нокаутировал россиянина во втором раунде.

«Мы же в не в шахматы выходим играть. Соперник — такой же боец. Нурмагомедов ведь человек, пропустил удар, такое бывает. Просто обидно, что удар был куда-то в сонную артерию по касательной. Смотрел повтор с нескольких ракурсов — вообще непонятно, что это был за удар. Как говорят американцы: «Shit happens».

Если смотреть с точки зрения техники, то Умар стабильно наклоняется влево, когда уворачивается. У него было такое в нескольких предыдущих боях, один раз ему попали коленом, и он упал в нокдаун после такого же движения влево. Технически это неправильное движение. Ничего страшного, главное, чтобы он восстановился. Его история еще на закончена», — сказал Малютин «СЭ».

30-летний Нурмагомедов потерпел второе поражение в карьере при 20 победах. 28-летний Ядонг одержал 24-ю победу при 9 поражениях и 1 ничьей, еще один бой был признан несостоявшимся.

(Давид Петросян)