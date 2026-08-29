Умар Нурмагомедов: «Огромное спасибо всем, кто пишет. Сделаю работу над ошибками и вернусь»

Российский боец Умар Нурмагомедов прокомментировал поражение от китайца Сонга Ядонга в главном бою турнира UFC Fight Night в Шанхае. Поединок завершился поражением россиянина нокаутом во втором раунде.

«Со мной все в порядке, Альхамдулиллах. Огромное спасибо всем, кто пишет. Сделаю работу над ошибками и вернусь», — написал Умар в соцсети.

Умар Нурмагомедов впервые в карьере проиграл нокаутом. Его рекорд теперь — 20 побед и 2 поражения.