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Умар Нурмагомедов: первый комментарий после поражения от Сонга Ядонга на турнире UFC в Шанхае 29 августа 2026

Умар Нурмагомедов: «Огромное спасибо всем, кто пишет. Сделаю работу над ошибками и вернусь»

Руслан Минаев

Российский боец Умар Нурмагомедов прокомментировал поражение от китайца Сонга Ядонга в главном бою турнира UFC Fight Night в Шанхае. Поединок завершился поражением россиянина нокаутом во втором раунде.

«Со мной все в порядке, Альхамдулиллах. Огромное спасибо всем, кто пишет. Сделаю работу над ошибками и вернусь», — написал Умар в соцсети.

Сонг Ядонг нокаутировала Умара Нурмагомедова во&nbsp;втором раунде.Ядонг нокаутировал Умара Нурмагомедова. Россиянин пропустил апперкот во втором раунде

Умар Нурмагомедов впервые в карьере проиграл нокаутом. Его рекорд теперь — 20 побед и 2 поражения.

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Умар Нурмагомедов
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