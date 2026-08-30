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UFC Fight Night Умар Нурмагомедов — Сонг Ядонг: слова Даниэля Кормье о столкновении Усмана Нурмагомедова с Ядонгом

Кормье о столкновении Усмана Нурмагомедова и Ядонга: «Давайте перестанем придумывать теории заговора»

Сергей Филин

Бывший чемпион UFC в полутяжелой и тяжелой весовых категориях Даниэль Кормье поделился мнением о столкновении россиянина Усмана Нурмагомедова и китайца Сонга Ядонга в октагоне.

29 августа Ядонг нокаутировал россиянина Умара Нурмагомедова во втором раунде главного боя на турнире UFC Fight Night в Шанхае. Сразу после этого Усман, который находился в углу Умара, ворвался в октагон, оттолкнув Ядонга.

«Сонг Ядонг двигался в сторону Усмана. Усман среагировал и попытался его остановить. Он не бил его локтем. Давайте перестанем придумывать теории заговора. Усман просто пытался добраться до своего брата», — сказал Кормье в интервью Championship Rounds.

Умар Нурмагомедов и&nbsp;Сонг Ядонг.Как Умар мог так проиграть? Теперь он не в одном ряду с Хабибом, Махачевым и Усманом?

30-летний Умар Нурмагомедов проиграл нокаутом впервые в профессиональной карьере. Его рекорд — 20 побед и 2 поражения. У 28-летнего Ядонга теперь 24 победы, 9 поражений и 1 ничья. Еще один поединок с участием китайца был признан несостоявшимся.

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Сонг Ядонг
Умар Нурмагомедов
Усман Нурмагомедов
Даниэль Кормье
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