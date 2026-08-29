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Умар Нурмагомедов — Сонг Ядонг: боец PFL Вадим Немков отреагировал на поражение россиянина на турнире UFC Fight Night

Немков считает, что Нурмагомедов реабилитируется после поражения от Ядонга: «Уверен, Умар вернет свои позиции»

Александр Абустин
корреспондент

Российский боец PFL Вадим Немков в комментарии для «СЭ» отреагировал на поражение Умара Нурмагомедова от Сонга Ядонга в главном бою турнира UFC Fight Night в Шанхае.

«С одной стороны, неожиданная новость, потому что у Умара хорошая ударная техника и борьба. Но это спорт — такое случается. Каждый боец может нокаутировать другого. Эта победа — серьезная заявка на титульный бой от Ядонга. Умару я сейчас желаю скорейшего восстановления и возвращения в строй. Уверен, он вернет свои позиции обратно», — сказал Немков «СЭ».

30-летний россиянин потерпел второе поражение в карьере при 20 победах.

28-летний Ядонг одержал 24-ю победу при 9 поражениях и 1 ничьей, еще один бой был признан несостоявшимся.

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Вадим Немков
Сонг Ядонг
Умар Нурмагомедов
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