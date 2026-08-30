Тактаров не удивлен поражению Нурмагомедова: «Умар выступал в Китае против китайца, что вы хотели?»

Победитель турнира UFC 6 Олег Тактаров в разговоре «СЭ» отреагировал на поражение Умара Нурмагомедова от Сонга Ядонга в главном бою турнира UFC Fight Night в Шанхае.

«Ничего удивительного не вижу в его поражении. Он выступал в Китае против китайца. Что вы хотели? Это тройная ответственность. Сонг выступал дома, а Умару, может, климат не подошел. Поражение нокаутом? У любого бывает. Здесь и удача нужна. Если бы Умар проиграл болевым или удушающим, то тогда были бы вопросы к классу или подготовке. Совершил мимолетную ошибку — полез с закрытыми глазами куда-то в ноги», — сказал Тактаров «СЭ».

30-летний россиянин потерпел второе поражение в карьере при 20 победах. 28-летний Ядонг одержал 24-ю победу при 9 поражениях и 1 ничьей, еще один бой был признан несостоявшимся.