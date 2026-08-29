Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Уведомления
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC
Умар Нурмагомедов — Сонг Ядонг, 29 августа 2026: смотреть бесплатно бой UFC на каком канале и сайте

Умар Нурмагомедов — Сонг Ядонг: смотреть бесплатно бой UFC

Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Умар Нурмагомедов.
Фото Соцсети

Умар Нурмагомедов и Сонг Ядонг встретятся в главном событии турнира UFC Fight Night в Шанхае в субботу, 29 августа. Пятираундовый бой пройдет в легчайшей весовой категории на арене Shanghai Oriental Sports Center.

ММА UFC: Нурмагомедов — Ядонг

Где бесплатно смотреть Нурмагомедов — Сонг Ядонг

В России турнир бесплатно покажут федеральный телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Прямая трансляция начнется в 10.00 по московскому времени вместе со стартом предварительного карда. Платная альтернатива — UFC Fight Pass, где можно посмотреть весь турнир с предварительного карда.

Основной кард стартует в 13.00 мск. Бой Нурмагомедова и Сонга пройдет последним, поэтому ориентировочно его начало ожидается около 15.00-15.30 мск.

Нурмагомедов подходит к поединку с рекордом 20-1 и занимает 3-е место в рейтинге UFC. Сонг — 6-й номер дивизиона, его профессиональный рекорд составляет 23-9-1.

Следить за ключевыми событиями и итоговым результатом боя Нурмагомедов — Сонг можно в матч-центре MMA «СЭ».

UFC: где смотреть бои, прямые трансляции, расписание турниров, результаты и статистика бойцов

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Сонг Ядонг
Умар Нурмагомедов
UFC
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Андреева и Рублев проиграли в полуфинале микста на US Open-2026
Петросян сменила тренера, но все еще в поисках. Что ее ждет в новом сезоне?
Почему Талалаеву раньше прощали выходки и оскорбления, а теперь он раздражает всех
В Финляндии заявили о риске оттока населения из-за закрытия границы с Россией
В России с сентября введут запрет на соцрекламу на ресурсах иноагентов
В Непале оценили стоимость восстановления после наводнения в $4–5 млрд
Популярное видео
«В России безопаснее, чем в Италии». Интервью Сальваторе Боккетти
«В России безопаснее, чем в Италии». Интервью Сальваторе Боккетти
Артюхин: теперь «Драконы» — не команда лузеров
Артюхин: теперь «Драконы» — не команда лузеров
Дмитрий Сычев — в подкасте Ксении Шойгу
Дмитрий Сычев — в подкасте Ксении Шойгу
Откровенный Голышев. Задачи «Динамо» на сезон
Откровенный Голышев. Задачи «Динамо» на сезон
«Нефтехимик» — «Уфа»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Уфа»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 6-го тура 28 августа
РПЛ: видео всех голов 6-го тура 28 августа
«Ак Барс» и СКА выглядят неубедительно
«Ак Барс» и СКА выглядят неубедительно
«Волейбол. Наши чемпионы» | Николай Карполь
«Волейбол. Наши чемпионы» | Николай Карполь
КХЛ отменила правило игры рукой и провела брифинг перед сезоном
КХЛ отменила правило игры рукой и провела брифинг перед сезоном
Кевин Хейс — новичок «Ак Барса»
Кевин Хейс — новичок «Ак Барса»
«Балтика» — «Рубин»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Рубин»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Родина»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Родина»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Крылья Советов»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Крылья Советов»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
КХЛ не дала аккредитацию Шевченко / предсезонка / будущее Гусева
КХЛ не дала аккредитацию Шевченко / предсезонка / будущее Гусева
«Спартак» — «Зенит»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Зенит»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Краснодар»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Краснодар»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Ростов»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Ростов»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Оренбург»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Оренбург»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
Лука Профака запросил обмен из-за ситуации в городе
Лука Профака запросил обмен из-за ситуации в городе
«Велес» — «Арсенал»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Арсенал»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Балтика» сыграла вничью с «Рубином»: видео
«Балтика» сыграла вничью с «Рубином»: видео
«КАМАЗ» — «Сочи»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Сочи»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
Шевченко — о лишении сезонной аккредитации
Шевченко — о лишении сезонной аккредитации
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Хабиб Нурмагомедов обратился к брату Умару перед предстоящим боем с Ядонгом
Новости
RSS RSS
Все новости