Умар Нурмагомедов — Сонг Ядонг: смотреть бесплатно бой UFC

Умар Нурмагомедов и Сонг Ядонг встретятся в главном событии турнира UFC Fight Night в Шанхае в субботу, 29 августа. Пятираундовый бой пройдет в легчайшей весовой категории на арене Shanghai Oriental Sports Center.

ММА UFC: Нурмагомедов — Ядонг

Где бесплатно смотреть Нурмагомедов — Сонг Ядонг

В России турнир бесплатно покажут федеральный телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Прямая трансляция начнется в 10.00 по московскому времени вместе со стартом предварительного карда. Платная альтернатива — UFC Fight Pass, где можно посмотреть весь турнир с предварительного карда.

Основной кард стартует в 13.00 мск. Бой Нурмагомедова и Сонга пройдет последним, поэтому ориентировочно его начало ожидается около 15.00-15.30 мск.

Нурмагомедов подходит к поединку с рекордом 20-1 и занимает 3-е место в рейтинге UFC. Сонг — 6-й номер дивизиона, его профессиональный рекорд составляет 23-9-1.

Следить за ключевыми событиями и итоговым результатом боя Нурмагомедов — Сонг можно в матч-центре MMA «СЭ».

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