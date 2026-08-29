UFC Fight Night 286: началась трансляция турнира

В Шанхае (Китай) началась прямая трансляция турнира UFC Fight Night 286, главным событием которого станет бой россиянина Умара Нурмагомедова с китайцем Сонгом Ядонгом. Турнир проходит 29 августа на арене Oriental Sports Center.

Предварительный кард стартовал в 10.00 по московскому времени. Начало основного карда запланировано на 13.00 мск. Пятираундовый поединок Нурмагомедов — Сонг завершит программу вечера.

Где смотреть UFC Fight Night 286 29 августа

В России прямую трансляцию турнира показывают телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Смотреть UFC Fight Night 286 также можно на онлайн-платформе UFC Fight Pass.

Следить за результатами всех боев UFC Fight Night 286 и главным поединком Умар Нурмагомедов — Сонг Ядонг можно также в матч-центре MMA «СЭ».

Нурмагомедов занимает 3-е место в рейтинге легчайшего веса UFC, Сонг — 6-е. На официальном взвешивании россиянин показал 135,5 фунта, китаец — 136 фунтов.

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