Хабиб Нурмагомедов обратился к брату Умару перед предстоящим боем с Ядонгом

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов поддержал своего брата Умара Нурмагомедова перед поединком с китайцем Сонг Ядонгом на турнире UFC Fight Night 286 в Шанхае.

«Ты прошел большой путь в этом виде спорта, брат, как по любителям, так и по профи. Используй это в завтрашнем бою», — написал Нурмагомедов в соцсетях.

Бой Нурмагомедова и Ядонга пройдет 29 августа.

30-летний Нурмагомедов выступает в UFC с 2021 года. Россиянин провел в организации девять боев, одержав восемь побед и потерпев одно поражение. Единственный раз он уступил Мерабу Двалишвили в поединке за чемпионский пояс UFC в легчайшем весе.

28-летний Ядонг выступает в UFC с 2017 года. На его счету 12 побед, четыре поражения и одна ничья в 17 поединках в организации.