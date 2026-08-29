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Умар Нурмагомедов — Сонг Ядонг: Хабиб обратился к брату Умару перед предстоящим боем с Ядонгом

Хабиб Нурмагомедов обратился к брату Умару перед предстоящим боем с Ядонгом

Сергей Ярошенко

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов поддержал своего брата Умара Нурмагомедова перед поединком с китайцем Сонг Ядонгом на турнире UFC Fight Night 286 в Шанхае.

«Ты прошел большой путь в этом виде спорта, брат, как по любителям, так и по профи. Используй это в завтрашнем бою», — написал Нурмагомедов в соцсетях.

Бой Нурмагомедова и Ядонга пройдет 29 августа.

30-летний Нурмагомедов выступает в UFC с 2021 года. Россиянин провел в организации девять боев, одержав восемь побед и потерпев одно поражение. Единственный раз он уступил Мерабу Двалишвили в поединке за чемпионский пояс UFC в легчайшем весе.

28-летний Ядонг выступает в UFC с 2017 года. На его счету 12 побед, четыре поражения и одна ничья в 17 поединках в организации.

Умар Нурмагомедов.Умар Нурмагомедов — Сонг Ядонг: прямая трансляция боя UFC

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Умар Нурмагомедов
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