Умар Нурмагомедов о поражении Ядонгу: «Братья, никто не умер, идем дальше»

Российский боец Умар Нурмагомедов прокомментировал поражение от китайца Сонга Ядонга в главном бою турнира UFC Fight Night в Шанхае.

Поединок состоялся 29 августа. Во втором раунде Ядонг нокаутировал россиянина.

«Братья, никто не умер. Мы мужчины, и идем дальше. Ни капли сомнений, что вернусь и буду побеждать. Всех обнял», — написал Нурмагомедов в соцсетях.

30-летний россиянин проиграл нокаутом впервые в профессиональной карьере. Его рекорд составляет 20 побед и два поражения.