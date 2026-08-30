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Олег Тактаров ответил на вопрос о давлении на Умара Нурмагомедова в связи с его фамилией

Тактаров предложил Умару Нурмагомедову взять псевдоним: «Было бы чуть-чуть полегче»

Дарик Агаларов
корреспондент

Победитель турнира UFC 6 Олег Тактаров в разговоре «СЭ» ответил на вопрос о давлении на Умара Нурмагомедова в связи с его фамилией.

«Думаю, на него давит эта история с фамилией. Любому человеку, как личности, хочется оставить свой след в истории. Понимаю, что фамилию свою Умар менять не хотел бы. Можно было бы псевдоним взять. Было бы чуть-чуть полегче», — сказал Тактаров «СЭ».

29 августа Умар Нурмагомедов потерпел поражение от Сонга Ядонга в главном бою турнира UFC Fight Night в Шанхае.

Это второе поражение в карьере 30-летнего россиянина при 20 победах.

Умар Нурмагомедов и&nbsp;Сонг Ядонг.Как Умар мог так проиграть? Теперь он не в одном ряду с Хабибом, Махачевым и Усманом?

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Олег Тактаров
Сонг Ядонг
Умар Нурмагомедов
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