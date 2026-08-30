Тактаров предложил Умару Нурмагомедову взять псевдоним: «Было бы чуть-чуть полегче»

Победитель турнира UFC 6 Олег Тактаров в разговоре «СЭ» ответил на вопрос о давлении на Умара Нурмагомедова в связи с его фамилией.

«Думаю, на него давит эта история с фамилией. Любому человеку, как личности, хочется оставить свой след в истории. Понимаю, что фамилию свою Умар менять не хотел бы. Можно было бы псевдоним взять. Было бы чуть-чуть полегче», — сказал Тактаров «СЭ».

29 августа Умар Нурмагомедов потерпел поражение от Сонга Ядонга в главном бою турнира UFC Fight Night в Шанхае.

Это второе поражение в карьере 30-летнего россиянина при 20 победах.