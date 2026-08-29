Усман Нурмагомедов оттолкнул Ядонга после поражения брата Умара нокаутом на турнире UFC

Чемпион PFL в легком весе Усман Нурмагомедов эмоционально отреагировал на поражение брата Умара Нурмагомедова от китайца Сонга Ядонга в главном бою турнира UFC Fight Night в Шанхае.

30-летний россиянин уступил во втором раунде тяжелым нокаутом. Сразу после этого Усман, который находился в углу Умара, ворвался в октагон, оттолкнув Ядонга. Позже Хабиб Нурмагомедов, который также был угловым, пожал руку китайскому бойцу.

Умар Нурмагомедов впервые в карьере проиграл нокаутом. Его рекорд теперь — 20 побед и 2 поражения.