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Усман Нурмагомедов оттолкнул Сонга Ядонга после поражения брата Умара нокаутом на турнире UFC в Шанхае

Усман Нурмагомедов оттолкнул Ядонга после поражения брата Умара нокаутом на турнире UFC

Руслан Минаев

Чемпион PFL в легком весе Усман Нурмагомедов эмоционально отреагировал на поражение брата Умара Нурмагомедова от китайца Сонга Ядонга в главном бою турнира UFC Fight Night в Шанхае.

30-летний россиянин уступил во втором раунде тяжелым нокаутом. Сразу после этого Усман, который находился в углу Умара, ворвался в октагон, оттолкнув Ядонга. Позже Хабиб Нурмагомедов, который также был угловым, пожал руку китайскому бойцу.

Умар Нурмагомедов.Ядонг нокаутировал Умара Нурмагомедова. Россиянин пропустил апперкот во втором раунде

Умар Нурмагомедов впервые в карьере проиграл нокаутом. Его рекорд теперь — 20 побед и 2 поражения.

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Сонг Ядонг
Умар Нурмагомедов
Усман Нурмагомедов
Хабиб Нурмагомедов
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