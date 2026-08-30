Усман Нурмагомедов о столкновении с Ядонгом: «Если бы я хотел, я бы его ударил»

Чемпион PFL в легком весе Усман Нурмагомедов опубликовал заявление после поражения своего брата Умара Нурмагомедова от китайского бойца Сонг Ядонга на турнире UFC Fight Night 286 в Шанхае.

29 августа Ядонг во втором раунде отправил Умара Нурмагомедова в нокаут. Сразу после завершения боя Усман, который находился в углу Умара, ворвался в октагон и побежал к брату, оттолкнув находившегося на пути Ядонга.

«Люди раздувают из этого такую большую трагедию, им лучше успокоиться. Есть вещи гораздо хуже, не нужно слишком долго думать, просто посмотрите, что происходит в мире.

И насчет того, что я якобы хотел ударить его соперника. Если бы я хотел, я бы его ударил.

Злые, мелочные и завистливые люди, ваша проблема в том, что у вас никогда не было и не будет понимания и любви семьи. Если вы не знаете, что значит брат для брата, то вам стоит жалеть не меня, а себя», — написал Усман Нурмагомедов в соцсетях.

Для 30-летнего Умара Нурмагомедова это первое поражение нокаутом в профессиональной карьере. Его рекорд составляет 20 побед при двух проигрышах.

28-летний Усман Нурмагомедов в профессиональных ММА одержал 22 победы и ни разу не проиграл. Еще один бой с его участием был признан несостоявшимся.

1 августа он победил американца Арчи Колгана техническим нокаутом в первом раунде на турнире PFL в Нью-Йорке. Это был последний бой Нурмагомедова по действующему контракту с организацией.

Ранее президент UFC Дана Уайт заявил, что хотел бы подписать контракт с россиянином.