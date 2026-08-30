Чемпион UFC Махачев поддержал Умара Нурмагомедова после поражения: «Ты справишься, брат»

Чемпион UFC в полусреднем весе россиянин Ислам Махачев поддержал своего соотечественника Умара Нурмагомедова после поражения от китайца Сонга Ядонга в главном бою турнира UFC Fight Night в Шанхае.

29 августа Ядонг нокаутировал 30-летнего россиянина во втором раунде. Для Умара Нурмагомедова это первое поражение нокаутом в профессиональной карьере

«Мы довольны тем, что нам предписано. На пути к цели бывает много испытаний, но я уверен, что ты справишься, брат», — написал Махачев в соцсетях.

После поражения рекорд Нурмагомедова составляет 20 побед и два поражения.

16 августа 34-летний Махачев защитил чемпионский титул в полусреднем весе, победив ирландца Иэна Мачадо Гэрри единогласным решением судей на турнире UFC 330 в Филадельфии. Рекорд Махачева в профессиональных ММА — 29 побед и 1 поражение.