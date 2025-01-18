Умар Нурмагомедов — о поединке с Двалишвили: «Я здесь, чтобы забрать пояс и проучить его»

Российский боец Умар Нурмагомедов рассказал о своем настрое перед титульным поединком с грузином Мерабом Двалишвили на турнире UFC 311.

«Разговоры закончились. Завтра мы сойдемся в клетке. Я здесь, чтобы забрать пояс, воплотить в жизнь свою мечту и проучить его», — заявил Нурмагомедов на церемонии взвешивания.

Двалишвили (18-4) и Нурмагомедов (18-0) подерутся за титул в легчайшем весе в ночь с 18 на 19 января. Турнир UFC 311 состоится в Инглвуде (США).

В главном поединке вечера встретятся россиянин Ислам Махачев (26-1) и бразилец Ренато Мойкано (20-5-1). Изначально соперником Махачева должен был стать Арман Царукян, но последний снялся из-за травмы.

Бой Махачев vs Царукян сорвался! У Ислама — новый соперник. Онлайн-трансляция UFC 311