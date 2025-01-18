Двалишвили — о поединке с Умаром: «Я нанесу ему первое поражение»

Действующий чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили рассказал об ожиданиях от поединка против россиянина Умара Нурмагомедова на турнире UFC 311.

«Я чувствую, что я готов к бою. Физически, морально. Надеюсь, вы все получите удовольствие. Я проведу первую защиту и нанесу ему первое поражение», — заявил Двалишвили на церемонии взвешивания.

Двалишвили (18-4) и Нурмагомедов подерутся за титул в легчайшем весе в ночь с 18 на 19 января. Турнир UFC 311 состоится в Инглвуде (США).

В главном поединке вечера встретятся россиянин Ислам Махачев (26-1) и бразилец Ренато Мойкано (20-5-1). Изначально соперником Махачева должен был стать Арман Царукян, но последний снялся из-за травмы.

Бой Махачев vs Царукян сорвался! У Ислама — новый соперник. Онлайн-трансляция UFC 311