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Сегодня, 10:35

Мурзаканов рассказал о причинах своей диквалификации

Владислав Маслов
Корреспондент
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Российский боец UFC полутяжелого веса Азамат Мурзаканов рассказал о том, почему он получил отстранение от бой на 180 дней.

«В незапрещенном препарате оказалось запрещенное вещество, не входящее в состав. Я отправил банку в их лабораторию. В ней сделали анализ и поняли, откуда оно появилось. Причем комиссия уверяла, что если оно окажется в банке, у них вопросов не будет ко мне — но они все-таки отстранили меня на несколько месяцев», — сказал Мурзаканов MMA.Metaratings.ru.

Россиянин в ноябре 2024 года на турнире UFC 309 должен был подраться с Никитой Крыловым, но снялся с боя за 10 дней до начала. В декабре стало известно, что тест Азамата дал положительный результат на низкоуровневое присутствие метаболита. На счету Мурзаканова в смешанных единоборствах 14 побед и ни одного поражения.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Азамат Мурзаканов
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