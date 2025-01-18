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Сегодня, 07:30

Бой UFC 311 Ислам Махачев — Ренато Мойкано: время начала и где смотреть

Ислам Махачев мРенато Мойкано проведут главный бой UFC 311
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Фото Getty Images

Россиянин Ислам Махачев и бразилец Ренато Мойкано встретятся в главном событии турнира UFC 311 в ночь на воскресенье, 19 января.

Время начала боя Махачев vs Мойкано

Турнир UFC 311 пройдет на арене «Интуит Дом» в Инглвуде (США), основной кард начнется в 6.00 по московскому времени. Поединок Махачева и Мойкано ожидается около 8.00 мск.

Чемпион легкого дивизиона Махачев (рекорд в ММА — 26-1) провел в UFC 16 поединков, одержал 15 побед и потерпел одно поражение.

Мойкано (20-5-1) вышел на замену Армана Царукяна за сутки до боя. В главном карде Ренато изначально должен был провести поединок с Бенеилом Дариушем.

UFC 311 Ислам Махачев&nbsp;&mdash; Ренато Мойкано и&nbsp;Умар Нурмагомедов&nbsp;&mdash; Мераб Двалишвили. Бой Махачев vs Царукян сорвался! У Ислама — новый соперник. Онлайн-трансляция UFC 311

Где смотреть бой Махачев vs Мойкано

Бой Махачева и Мойкано и весь главный кард покажут канал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru (бесплатно), онлайн-платформы «Okko» и «Кинопоиск» (в окне ретрансляции федерального канала, по подписке). Все бои турнира также можно смотреть на онлайн-ресурсе UFC Fight Pass и канале «Матч Боец» (по подписке).

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC 311.

UFC 311
Арман Царукян
Ислам Махачев
UFC
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