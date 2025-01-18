Двалишвили и Нурмагомедов подерутся на турнире UFC 311

Мераб Двалишвили из Грузии и россиянин Умар Нурмагомедов встретятся на турнире UFC 311 в ночь на воскресенье, 19 января.

Время начала боя Двалишвили vs Умар Нурмагомедов

Главный кард турнира UFC 311 стартует в 6.00 по московскому времени, а соглавное событие Двалишвили vs Умар ожидается около 7.30 мск.

29-летний Нурмагомедов в профессиональной карьере провел 18 боев (все завершились победами). Предыдущий бой Умара был в августе 2024 года, тогда дагестанец победил американца Кори Сэндхагена.

34-летний Двалишвили провел в ММА 22 поединка, одержав 18 побед и потерпев 4 поражения. Предыдущий бой Мераб провел 15 сентября 2024 года, победив американца Шона О'Мэлли и впервые став чемпионом лиги.

Где смотреть бой Двалишвили vs Умар Нурмагомедов

Поединок Двалишвили и Нурмагомедова покажет канал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru (бесплатно), онлайн-платформы «Okko» и «Кинопоиск» (в окне ретрансляции федерального канала, по подписке). Бои турнира также можно смотреть на онлайн-ресурсе UFC Fight Pass и канале «Матч Боец» (по подписке).

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC 311.