Али Абдель-Азиз — про Хабиба, Сен-Пьера, Камару Усмана и Конора.

Его можно любить или ненавидеть за громкие высказывания, но Али Абдель-Азиз сейчас самый влиятельный менеджер в индустрии единоборств. Хабиб Нурмагомедов, Генри Сехудо, Камару Усман, Джастин Гэтжи, Бенеил Дариуш, Ислам Махачев, Марвин Веттори, Гига Чикадзе — это лишь малый список бойцов UFC, чьи интересы представляет этот уроженец Египта.

На днях вышел новый выпуск подкаста Майка Тайсона Hotboxin' с участием Абдель-Азиза. Менеджер рассказал легенде бокса и его соведущему в лице вышеупомянутого экс-чемпиона UFC Генри Сехудо о том, как начал путь в смешанных единоборствах в роли агента.

«На первой встрече сказал Уайту: «Люди говорят, что ты м***к»

Сехудо: Расскажи о том, как Рензо Грейси в корне поменял твою жизнь.

Абдель-Азиз: Я жил в том районе, в котором жил Майк (видимо, имеется в виду бедный район Браунсвилл в Бруклине. — Прим. «СЭ»), и я ездил до Манхэттена, чтобы потренироваться у Ренцо Грейси. Ездил на метро. Майк не даст соврать, это был жесткий район, и я вроде бы казался местным, но в реальности я не выглядел африканцем.

Тайсон: В реальности ты выглядишь как черный (улыбается)...

Абдель-Азиз: Ладно. Я настоящий черный человек, африканец, и я горжусь этим (улыбается). Не суть. Я дрался в Японии, проиграл там. На тот момент у меня не было ни денег, ни возможностей, и Рензо Грейси... Я ему помогал в зале. Рензо Грейси — легенда. И я помогал ребятам в зале, находил им бои в маленьких организациях — и делал это бесплатно. В один день Рензо сказал: «Я хочу вернуться и провести бой в UFC». Это было в 2009 году. Я сказал: «ОК». В те дни у меня был слабый английский язык, у меня был жесткий акцент. Но Рензо повторил: «Нет-нет. Я хочу, чтобы ты вышел на них и решил дела». Я тогда даже и не знал этих ребят [в UFC]. Кто-то подсказал, чтобы я поговорил с Джо Сильвой (бывший матчмейкер UFC. — Прим. «СЭ»). Я поговорил с ним, но он ответил, что это не в его компетенции, и посоветовал выйти на Дану Уайта. Я толком не знал о нем. Итак, я вышел на него, мы встретились с Рензо и поехали к Уайту в Вегас. Я был в роли помощника Рензо. Но на самом деле он все сам решил, так как он дружил с тем, кто владел тогда 10 процентами акций UFC.

Это была моя первая встреча с представителями UFC. Обычно ты знакомишься с матчмейкером, потом после двух-трех чемпионов выходишь на Дану Уайта, а уже затем — на Лоренцо Фертитту (один из бывших владельцев UFC. — Прим «СЭ»]. Фертитта быстро стал моим другом и наставником, так же как и Дана.

На той встрече я сказал: «Рензо хочет выступить, и вы не можете отказать ему в этом». Рензо удивленно посмотрел на меня. Тогда ходили слухи, мол, Дана Уайт — подонок, худший из худших. Люди предупреждали, что он очень плохой парень. Но в реальности он оказался добрым, щедрым, кругом была выпивка и прочее — тогда мы сидели у него в офисе. Я сам не понял, как из моих уст вылетели такие слова: «Знаешь что? Мне плевать, что там говорят о тебе люди». И он удивленно: «А что говорят обо мне?» Думал не говорить, и тут Лоренцо: «Нет-нет. Мы хотим знать». И я: «Люди говорят, что ты м***к». Все начали ржать. С того момента мы стали друзьями. Рензо получил бой, а я начал сотрудничать с Лоренцо и Уайтом. Вот с чего все начиналось.

Рензо не нуждался в таком менеджере, как я. Он просто хотел мне помочь. У него и так был свой менеджер, но он открыл мне двери в UFC. И я всегда буду благодарен ему за такую возможность. Буду верен ему. Без него я не был бы тут.

Тайсон: Я понимаю.

Абдель-Азиз: Мы часто слышим из уст людей слово «преданность», но иногда я потом очень сильно разочаровываюсь в этих людях. Говорить — это одно, но соответствовать — другое. Нужно делать, а не говорить.

«Сен-Пьер готов драться с Хабибом в 165 фунтах»

Сехудо: Давай немного поговорим о Хабибе. Состоялся бой Чендлера против Оливейры. Как бы сложился поединок Хабиба против Оливейры? Хочется услышать твое мнение перед тем, как озвучу свое.

Абдель-Азиз: Хабиб — величайший боец всех времен, непобежденный. Он даже и раунда не проигрывал. Обычно бойцы после поединков в синяках, с сечками и фингалами, но это не про Хабиба — он всегда выходил из боев целым и невредимым.

Бой Чендлера против Оливейры — это как схватка седьмого номера против пятого на Олимпиаде. Тут даже о бронзе и речи не было. Дана Уайт такой умный дядька. В настоящее время лучшие в дивизионе — Джастин Гэтжи и Дастин Порье, но он подумал: Чарльз Оливейра никогда не бился с Хабибом, и Майк Чендлер тоже. Если я сведу их, то победитель становится чемпионом UFC, который никогда не проигрывал Хабибу. Оливейра на самом деле хороший боец, но в этой игре существуют уровни. Леннокс Льюис хороший боец, но есть легендарный, величайший боксер в лице Майка Тайсона. Хабиб — величайший в своей игре.

Сехудо: Твой прогноз на бой Хабиба против Оливейры? Как бы победил Хабиб?

Абдель-Азиз: Хабиб победил бы в первом раунде. Он бы порвал его. Хабиб давит и заставляет противников засомневаться в себе.

Тайсон: Хабиб — бешеный боец.

Сехудо: Что заставило бы Хабиба вернуться? Мы знаем о слухах вокруг боя против Сен-Пьера. Ради этого боя он бы вернулся?

Абдель-Азиз: Две недели или десять дней назад мне позвонил Дана Уайт. Он сказал: «Жорж Сен-Пьер готов драться с Хабибом в нетитульном бою в 165 фунтах (промежуточный вес до 74,84 кг. — Прим. «СЭ»).

В каком-то смысле мы ждали Жоржа. Мне нравится Жорж. Он мой друг. Мы ждали Жоржа четыре или пять лет. То он хочет вернуться, то не хочет. Теперь говорит: «Эй, Хабиб на пенсии. Я на пенсии. А как насчет того, чтобы вернуться и сразиться с Хабибом сейчас?»

Тайсон: Мне тоже нравится Жорж Сен-Пьер.

Абдель-Азиз: Хабибу предложили 100 миллионов долларов после того, как он ушел на пенсию, чтобы сразиться с Флойдом Мейвезером. Вы можете спросить Флойда, вы можете спросить всех. Хабиб тогда сказал: «Нет. Я завершил карьеру. Я сказал маме, что полностью завязал с боями. Я сдержу слово, данное матери. Если моя мать разрешит мне снова драться, может быть, я так и сделаю. Но сейчас она сказала мне не драться. У нас мусульманская культура, мы уважаем матерей».

Если честно, я не хочу, чтобы этот бой состоялся. Сен-Пьеру уже 40 лет, Хабибу 30 с лишними, и этот человек борется с медведями, аллигаторами, львами... Зачем? Да, они оба в одной игре, но Хабиб намного моложе, в нем больше ярости. Будет несправедливо свести их в клетке.

Тайсон: Болельщики хотят увидеть этот бой, бро.

Абдель-Азиз: Да болельщики-то хотят...

Тайсон: Надо им дать то, чего они хотят.

Сехудо: Майк, ты хотел бы увидеть противостояние Хабиба и Сен-Пьера? Какие мысли у тебя на этот счет?

Тайсон: Когда вообще Сен-Пьер в последний раз дрался?

Абдель-Азиз: Четыре года назад.

Тайсон: Тогда не знаю...

Абдель-Азиз: Сен-Пьеру уже 40 лет, Хабибу 32 года.

Тайсон: Думаю, дело не в возрасте.

Абдель-Азиз: Но у меня есть идея. Я думаю, что ты отличный промоутер, и у тебя есть мозги, когда дело касается единоборств. Сен-Пьер желает вернуться поединком против неприкасаемого бойца. Правильно? Да. Это так. Лидер pound-for-pound — это Нигерийский Кошмар Камару Усман. Этот боец никогда не проигрывал в UFC, до него даже не дотрагивались в поединках, и он порвал всех на своем пути. Верно? Если хочешь драться с непобедимым, то дерись с ним.

Тайсон: И тем более они в одной весовой категории, верно?

Абдель-Азиз: Да. Если хочешь вернуться и провести громкий бой (говорит про Сен-Пьера. — Прим. «СЭ»), то Камару Усман в твоем распоряжении. Я буду счастлив, руководство UFC будет счастливо, а поединок будет действительно громким.

Усман уже бьет рекорды. Он обогнал Сен-Пьера по количеству побед подряд. Усман с удовольствием подерется с ним. Никаких проблем.

Тайсон: Считаешь, это тот бой, который стоит организовать?

Абдель-Азиз: Да. Но в то же время Сен-Пьер очень умен. Он увидел, как Усман разобрал Масвидаля по частям. Хотелось бы Жоржу оказаться в таком положении, упасть наглухо в нокаут? Вероятно, что нет.

Тайсон: Сен-Пьер ведь природный полусредневес?

Абдель-Азиз: Да, это так.

Сехудо: Али, твой прогноз на бой Усман — Сен-Пьер?

Абдель-Азиз: Это хороший бой. Думаю, что Сен-Пьер в хорошей форме, он тренируется постоянно, но я уверен, что Усман нокаутирует его. По этой причине Жорж не примет этот бой.

Тайсон: Надо бы устроить их бой...

Сехудо: Видите, даже Майк хочет, чтобы они подрались.

Абдель-Азиз: Мне нравится Жорж, но я считаю, что нынешняя версия Камару нокаутирует любого.

Тайсон: Но Жоржа ведь не так-то просто поймать на удар.

Абдель-Азиз: Верно. Поэтому есть некая интрига в этом противостоянии.

Тайсон: Плюс у Жоржа хороший партер.

Абдель-Азиз: Не могу не согласиться. Поэтому и интересно посмотреть на их противостояние. Это интересный бой. Не думаю, что Жорж умрет в этом поединке. Он очень умен. Но если поднять вопрос о том, кто же сейчас является лучшим полусредневесом в истории, будет несправедливо сказать, что это Сен-Пьер. У него были близкие бои, победы раздельными решениями судей. Усман же всех разносит на своем пути.

Сехудо: Сен-Пьер и в нокаут падал, и проигрывал болевым приемом...

Абдель-Азиз: Ага. А до Усмана даже не дотрагивались толком.

Тайсон: Что есть, то есть. Падал в нокаут, но зато опыт.

Абдель-Азиз: Мое уважение Сен-Пьеру, но раз ты готов вернуться поединком против Хабиба, то подерись с Усманом.

Тайсон: Верно. Тут и одинаковая весовая категория у них.

Абдель-Азиз: ESPN считает Усмана лидером рейтинга pound-for-pound. Джонс с этим не согласен. Я в свою очередь не согласен с Джонсом. Вспомните три последних его боя — он еле-еле их выиграл. Вдобавок уже долго не дерется. А теперь вспомните три последних боя Усмана. Он всех разнес, всех нокаутировал. И это за десять месяцев.

Все говорят, что Колби следующий в очереди. Но этот боец не показал активность. Победил Тайрона и ждет своего часа, тогда как за это время Усман провел три боя (на самом деле два. — Прим. «СЭ»). Покажи активность, покажи, что ты хочешь и готов драться.

Скоро Марвин Веттори из зала Kings MMA подерется с Исраэлем Адесаньей. Если вдруг он выиграет Адесанью, то Усман поднимется в весе и подерется с ним. Но мы желаем Адесанье удачи. Он и Усман хорошо дружат.

Сехудо: Что ты мог бы сказать о ситуации в легком дивизионе?

Кажется, что все позабыли о Джастине Гэтжи. Единственный, кто по-настоящему побил его, — это Хабиб. Что думаешь о Гэтжи?

Абдель-Азиз: Я думаю... Послушай. Есть Конор Макгрегор, которому предстоит сразиться с Дастином Порье. Макгрегор, вероятно, вновь сдастся, потому что он привык сдаваться. Он похож на элитную проститутку. Теперь люди хотят пойти с ним на свидание, чтобы похвастаться: «Эй, со мной красивая девушка». Он красивая девушка, и после того, как вы пройдетесь с ней, вы можете сказать другим девушкам: «Эй, у меня есть эта красивая девушка. Ты не хочешь пойти со мной на свидание?» Бойцы, которые проводят с ним бои, получают это влияние, а еще получают клеймо, что они дрались с Конором Макгрегором. Но они не понимают, что Конор Макгрегор не выигрывал три года. Он действительно как элитная стерва. Теперь он стал ступенькой для всех бойцов. Да, все заработают деньги, но сколько это продлится еще?

Тайсон: Черт его знает...

Абдель-Азиз: Я уважаю Дастина Порье, но в этом бою они оба выглядели как дерьмо. Конор выиграл первый раунд, потом он выходит и побеждает его. Сумасшествие. В этом нет никакого смысла. В конце концов, есть настоящие убийцы, например Джастин Гэтжи.

Тайсон: Он должен драться с тем парнем, кто победил Тони Фергюсона...

Абдель-Азиз: Она оба [Бенеил Дариуш и Джатсин Гэтжи] являются моими бойцами. Им нужно драться за пояс, поэтому если они решат подраться, то без проблем.

Тайсон: Да, устрой им бой, чувак.

Абдель-Азиз: Посмотрим, как карта ляжет. Подождем 10 июля (в этот день подерутся Макгрегор и Порье. — Прим. «СЭ»), а насчет Гэтжи — я считаю его лучшим легковесом в мире в настоящее время. Но есть еще Ислам Махачев, есть Бенеил Дариуш. Достойных бойцов много. Поезд Макгрегора уже ушел. С ним все кончено. Он катится вниз. Следующий этап для него — это Джейк Пол, далее — сестра Кардашьян. Он будет драться с бабами.

Сехудо: Да я и сам готов подраться с Ким Кардашьян (смеется).

Тайсон: Она надерет твою гребаную задницу.