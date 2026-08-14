Махачев попросил Гэрри заткнуться, когда ирландец хвалил российского бойца

Ирландский боец Иэн Мачадо Гэрри на пресс-конференции перед боем с россиянином Исламом Махачевым на турнире UFC 330 попытался похвалить соперника.

«Посмотрите, чего он добился в спорте. Он лучший боец на планете...» — сказал Гэрри.

«Мы не друзья... Пожалуйста, просто заткнись», — прервал соперника Махачев.

Турнир UFC 330 пройдет в ночь на 16 августа на «Иксфинити Мобайл Арене» в Филадельфии (США). Бой Махачева и Гэрри станет главным событием вечера.

У 34-летнего Махачева рекорд в профессиональных ММА — 28-1. На счету 28-летнего Гэрри 17 побед и 1 поражение.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию турнира. Следить за результатами боев 16 августа можно в матч-центре MMA и в ленте новостей раздела UFC на нашем сайте.