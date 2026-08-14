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14 августа, 03:50

Дьячкова: «Готова нокаутировать Хеметсбергер в первом, втором, третьем, четвертом или пятом раунде»

Евгений Козинов
Корреспондент

Российский боец Наталья Дьячкова готова провести все пять раундов против австрийки Стеллы Хеметсбергер на турнире ONE Fight Night 46. Бой состоится в пятницу, 14 августа.

«Я не думаю о нокауте, хотя психологически готова к нему. Я готова нокаутировать ее в первом, втором, третьем, четвертом или пятом раунде. Я определенно хотела бы забрать и второй ее титул», — приводит BJPenn слова Дьячковой.

27-летняя Хеметсбергер одержала 5 побед в 5 боях в ONE. На счету 31-летней Дьячковой сейчас 6 побед (4 нокаутом) и 1 поражение.

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