Эксклюзивное интервью перед боем.

15 мая один из самых доблестных ветеранов в текущем ростере UFC Тони Фергюсон проведет свой 19-й бой в промоушене. Соперником 37-летнего бойца (самого возрастного в действующем топ-15 легкого веса) станет заметно окрепший Бенеил Дариуш, 9-й номер рейтинга.

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Для Тони последний год получился очень тягостным: Эль-Кукуй не удержал в зеленой зоне великую 12-матчевую победную серию, два раза разгромно проиграл, и отношение к нему даже самой преданной части болельщиков изменилось с восторженного на сочувствующее. Сначала — в мае 2020-го — Тони был жестоко разбит Джастином Гэтжи, а затем — в декабре — провел, возможно, самый слабый и безликий бой в карьере, отдав Чарльзу Оливейре все три раунда без шансов. Если в поединке с Гэтжи у Тони хотя бы был один большой момент — когда он уронил соперника в конце второго раунда плотнейшим апперкотом, то с Оливейрой не было вообще ничего — разве что удар локтем из партера, открывший у бразильца сечку, и не очень опасная попытка фирменного удушения Д'Арсе. Оливейра же запускал Фергюсона амплитудными тейкдаунами, 11 минут контролировал на земле и едва не финишировал рычагом локтя.

Поединок с Дариушем — снижение для Тони уровня оппозиции с точки зрения рейтинга, но вряд ли с точки зрения реальной силы соперника. Бенил идет на шестиматчевой победной серии, последние три года он душит людей, нокаутирует (причем такими яркими ударами, как бэкфист с вращением), переигрывает их решениями (как, например, очень сильного Феррейру в последнем бою). Дариуш — крепчайший универсал с нокаутирующим ударом, хорошими тейкдаунами и очень коварным джиу-джитсу — опасного Дрю Добера он, например, финишировал армбаром-треугольником — техникой, которую, по его словам, до этого боя никогда даже не отрабатывал. Из слабостей у Бенеила можно отметить, пожалуй, защиту в стойке: он иногда любит заигрываться разменами, не всегда чувствуя момент опасности, и барахлящее кардио.

Букмекеры считают ассирийца фаворитом — 1,61 против 2,64 на победу Фергюсона. Это всего третий соперник за 19 боев Тони в UFC, шансы которого котируют выше, чем его собственные, — до этого Фергюсон был андердогом перед боем с Дос Аньосом (2,29) и перед всеми в итоге сорвавшимися поединками с Хабибом Нурмагомедовым. Встреча с Дариушем для Тони гораздо больше чем просто возможность остаться в элите и вернуться в титульную гонку (сейчас он как раз на самом краешке — на пятой строчке рейтинга). Этот бой — решающая оценка сил, попросту говоря, ответ на вопрос, уступает ли он сейчас только лучшим или его уже могут бить и люди из середины рейтинга.

За несколько дней до поединка «Спорт-Экспрессу» удалось созвониться с Тони и обсудить его нынешние дела и прошлые успехи. Фергюсон — человек непростой и в отношении к интервью: говорить по видеосвязи он отказывается и предпочитает только телефонный созвон (речь даже не о созвоне через скайп или мессенджеры, а просто по старинке — междугородний звонок на телефон). Сообщили нам его просьбу только за 10 минут до начала, а через пару минут и вовсе объявили, что звонить будут прямо сейчас.

При этом сам Фергюсон, хоть наш разговор и проходил в условиях не очень хорошего качества связи, произвел большое впечатление. Ауру его невозможно спутать с другими, его образно-сравнительная система удивительна — иногда он детализирует какие-то вещи и преподносит их с такой стороны, с которой обычный человек никогда бы не посмотрел. Очень душевный, чувствуется не просто характер у человека, а именно душа — он какой-то самый неамериканский боец из всех американцев. Никакой искусственности, дежурных улыбок или фраз, чистая искренность и какая-то своя уникальнейшая дистанция с собеседником. Приветствовал меня Тони ободряющей фразой: «Привет, брат, как дела?» - и впоследствии общался с неизменной теплотой и открытостью.

— Ваша фирменная фраза — «Только чемпионское дерьмо» («Champ Shit Only»). Вы регулярно используете ее как хештег в своих постах, у вас есть футболки и даже костюм с ней. Как она появилась?

— Я придумал ее давно. «Только чемпионское дерьмо» — это когда ты всегда, какое бы настроение у тебя ни было, что бы ни происходило в твоей жизни, ты всегда делаешь тот труд в зале, который нужно делать. Держишь ту планку, которую нужно держать. В режиме «Только чемпионское дерьмо» не бывает поблажек, слабостей, «не хочу», «устал», «у меня не получается».

— С 2014 по 2020 год вы не проводили спаррингов, чтобы не принимать лишний ущерб, потом вернули их. Спарринговали ли в этом лагере?

— Да, я спаррингую сейчас. Мы стараемся работать на технику и движение, я не люблю калечить моих спарринг-партнеров.

— Эдди Браво — ваш многолетний тренер по БЖЖ — не был в вашем углу в последнем бою и, насколько понимаю, больше не работает с вами. Почему расстались с ним?

— У Эдди Браво очень много бизнесов, много дел. Наши отношения по-прежнему очень хороши. Я ни в коем случае не ругался с «10Th Planet». Более того, этот лагерь к Бенеилу — лучший в моей карьере по работе над джиу-джитсу. Я снова чувствую, что я черный пояс экстра-класса.

— Вы по-прежнему усердно работаете над ударами локтями?

— Да, конечно. Локти постоянно нужно точить, это тип удара, требующий постоянных повторений, отточки. Я очень упорно работаю над локтями и буду применять их в эту субботу.

— Ваш бой с Хабибом срывался пять раз. В каком из этих пяти случаев вы были в своей лучшей форме?

— UFC 209 и UFC 223. Особенно UFC 209. Я тогда был в такой форме... Мои тренеры привозили мне самбистов — и я легко переводил их и доминировал над ними в грэпплинге. Просто швырял их в разные стороны. К сожалению, Хабиб не выдержал нагрузки на свое тело, весогонки, и сломался ментально. А дальше свою работу сделал Али Абдель-Азиз.

— Ваша последняя пресс-конференция с Хабибом была очень забавной. В целом считаете, что у Хабиба хорошее чувство юмора? Были ли какие-то вещи, сказанные им за эти годы, которые вас искренне рассмешили?

— Не сказал бы, что я над чем-то смеялся у него. Не считаю его забавным, а его шутки смешными. У него были и фокусы, когда он платил бездомному за отжимания. Это отвратительно, я не представляю себя, устраивающего такие шутки. У меня нет к нему больших симпатий, но я уважаю его как оппонента. Если встречу его — пожму руку. И мы вместе поотжимаемся — он должен мне 20 отжиманий.

— Есть ли какое-то тренировочное упражнение, по поводу которого вы жалеете, что не делали его больше в прежние времена?

— Жалею, что не проводил больше тирамису-вторников (смеется). Сегодня же как раз вторник? Но если говорить серьезно, я не должен был пропускать в боях столько ударов, сколько в итоге пропускал. Мне стоило больше работать над защитой. Стоило больше работать на лапах. Сейчас я как раз уделяю этому серьезное внимание.

— Почему так любите работать с маленькой быстрой грушей?

— Я бью по быстрой груше 30 лет. В те времена, в детстве, у меня не было никаких других снарядов, но я очень хотел заниматься боксом. И мне кто-то подарил быструю грушу, я сразу полюбил ее — работаю с ней уже 30 лет.

— Иногда кажется, что в ваших боях слишком много непредсказуемости. Если в процентах — сколько в них геймплана, а сколько импровизации?

— Геймплан есть всегда, и он должен быть на первом месте. Потому что никто не знает, что случится в будущем, в бою. У тебя должна быть опора, картина боя — и это как раз и есть геймплан.

— Пожалуй, ни один другой боец в истории UFC не умел так возрождаться после нокдаунов, потрясений и выкручиваться из тяжелых позиций, как вы. Как вам это удается и можете дать совет молодым бойцам, как возвращаться в бой после, например, тяжелых нокдаунов?

— Я из борьбы. Я прежде всего борец, не ударник. В борьбе мы работали над функциональной подготовкой безумно много. Когда я готов функционально на сто процентов, я знаю, что сломаю соперника. Мой совет молодым — работайте над выносливостью, над функционалкой 24/7 и постоянно тестируйте себя в сложных ситуациях, в сложных задачах для вашего тела. Тогда у вас появится вот эти прочность и запас. К примеру, на UFC 209 я видел в глазах Хабиба, что его тело сломано из-за весогонки, я четко чувствовал себя сильнее его в тот момент.

Работайте над выносливостью, над прочностью своего тела, силой своего сердца и дыхательной системы — если вы будете в этом лучше оппонента даже на самый мизер, в конце концов вы сломаете его. И в самый сложный момент боя ваша функционалка вытащит вас из нокдауна, потрясения и любых трудностей.

— Есть знаменитый фотоколлаж из ваших 12 окровавленных соперников. Получаете удовольствие, смотря на него?

— Ха-ха. Очень забавный коллаж. Иногда бывает весело взглянуть на него, потому что редко кто проходит такую группу соперников с ярким ущербом.

Лица соперников Тони Фергюсона.

— В каком своем бою вы глубже всего были в состоянии потока и озарения?

— Против Рафаэля Дос Аньоса. Он проходил в Мексике... Помню, как приехал туда и сразу почувствовал местную высоту, со мной что-то случилось, я вошел в какое-то особенное настроение. Мне хотелось петь, танцевать, я ходил, насвистывал мелодии. Все эти дни в Мексике я как будто был в состоянии танца. И в бою этот поток двигал мною. Незабываемое состояние и бой.

— Ваш соперник Бенеил Дариуш после завершения карьеры хочет стать миссионером и проповедовать по всему миру учение Иисуса. Чем хотели бы заниматься вы?

— Миссионером? Это прекрасная цель... Я уже занимаюсь тем, что буду продолжать и после моей карьеры. Помогаю молодым бойцам, тем, кто только пришел в этот спорт и хочет подниматься.

— В России у вас много преданных болельщиков. Может, пару слов для них?

— Я очень люблю моих российских болельщиков и горжусь ими. Передаю всем им большой привет.