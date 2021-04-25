14-0 в UFC.

Первый бой между Камару Усманом (19-1 в ММА) и Хорхе Масвидалем (35-14), состоявшийся в июле 2020-го, собрал отличные цифры — 1,3 миллиона проданных PPV. Так что нет ничего удивительного в том, что в UFC решили устроить между ними реванш — это выгодно для лиги. Усман тогда победил уверенно, забрав каждый из пяти раундом, но Масвидаль, в общем и целом, смотрелся неплохо. А еще Хорхе вышел на тот поединок на коротком уведомлении и, в срочном порядке заменив Гилберта Бернса. Масвидаль уверял, что находился далеко не в оптимальных кондициях, а к реваншу подготовится как нужно.

Турнир UFC 261 прошел в Джексонвилле — штат Флорида, США. Впервые с февраля 2020-го при полных трибунах. Масвидаль — из Майями, так что, наверное, почти вся 15-тысячная арена была за него. Хорхе стал местной знаменитостью еще когда дрался на заднем дворе у Кимбо Слайса. Сам про себя он говорил: «Я лучший мастер ударов исподтишка во всей Флориде».

Усман выиграл первый бой за счет переводов и контроля у сетки. В реванше ожидалось что-то похожее. Но все получилось по-другому. Камару сделал тейкдаун в первом раунде, но ему это перевод принес больше ущерба, чем выгоды — он пропустил довольного много плотных ударов локтями. Зато, когда поединок перешел в стойку, бросилось в глаза, что Усман на руках выглядит опаснее, хоть Масвидаля в последнее время и стали считать как минимум одним из лучших ударников полусреднего веса. Зашел джеб, зашел правый прямой, потом еще один джеб. И это были жесткие, ощутимые удары.

Камару в итоге подрался с Гилбертом Бернсом — причем недавно, 13 февраля — и нокаутировал бразильца (правый джеб + добивание). Так что в концовке первого раунда реванша с Масвидалем подумалось: «Неужели и Хорхе упадет?» Прошла минута второго раунда — и Хорхе упал. Камару выбросил идеальный правый прямой — точно в челюсть. Добивания не требовалось, но рефери все же не рискнул останавливать бой сразу — так что Усману пришлось нанести еще несколько контрольных ударов. Блестящая победа.

Между Усманом и Масвидалем был конфликт — но, похоже, больше искусственный, чем настоящий: после боя Камару обнял соперника и поблагодарил. Теперь его ждет еще один реванш — с Колби Ковингтоном, который в декабре 2019-го дал нигерийцу самый тяжелый бой в карьере.

Камару, взяв микрофон, назвал себя лучшим бойцом UFC вне зависимости от весовых категорий. У него 14 побед подряд — больше, чем у Хабиба Нурмагомедова (13-0), чье лидерство в рейтинге p4p после победы над Джастином Гэтжи подвергал сомнению только Джон Джонс. Усмана ругали (как в свое время и Хабиба) за незрелищность, но три из четырех последних побед он одержал нокаутами (Ковингтон, Бернс, теперь Масвидаль). Камару отнял титул у Тайрона Вудли, в марте 2019-го выиграв у него все пять раундов, а потом защитил пояс четыре раза. У того же Хабиба — три защиты. Так что требование Усмана поставить его на первое место — абсолютно справедливое.

«Это было невероятно, — сказал президент UFC Дана Уайт на пресс-конференции после турнира. — Как бы вы ни относились к Усману, но он — один из лучших, и он на пути к тому, чтобы стать величайшим всех времен. С каждым проведенным боем он становится лучше. Люди, которые считают его скучным, — вы идиоты. Это уже не тот Усман, который дрался с Рафаэлем дос Аньосом».

И еще: Жорж Сен-Пьер много раз говорил, что хотел бы попробовать себя в бою с супер-бойцом — как Хабиб. Однако бой с Нурмагомедовым невозможен — канадец не будет драться в легком весе, а дагестанец — в полусреднем. Но теперь есть Усман, у которого тоже 13-0. Наверняка у Сен-Пьера в ближайшем интервью спросят, как ему перспектива боя с ним. Вряд ли рациональный Жорж скажет, что это бой его мечты. Он, конечно, был чемпионом в двух весах, но за восемь лет провел один бой, 19 мая ему исполнится 40, а Усман сейчас кажется тем человеком, которому по силам переехать Сен-Пьера и вместе с этим забрать звание лучшего полусредневеса всех времен. Но, в любом случае, сначала — реванш с Ковингтоном.