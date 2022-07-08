«Хотел побить его, думал: «Ты — борец, сейчас как ударю». Не получилось». Как Федор Емельяненко ходил на бокс

Интервью с тренером легендарного бойца, о котором вы, возможно, не слышали.

В 2000 году Федор Емельяненко решил стать бойцом ММА, поехал в Тулу, присоединился там к команде Russian Top Team. У Федора был солидный бэкграунд в дзюдо, а вот опыта в ударке не было вообще. Емельяненко стал уделять боксу особое внимание. В Туле работал с Андреем Былдиным, а в Старом Осколе направился в знаменитый по городским меркам зал «Девятка» (находится на базе ПТУ № 9, потому и получил в народе такое название).

В «Девятке» Емельяненко стал тренироваться под руководством Александра Мичкова.

«У него было примерное понимание [как биться в стойке], он же тренировался в Туле. Ему поставили какие-то начальные моменты, одиночные удары. Выглядело это немного коряво. Я пытался поставить его в классическую боксерскую стойку, что-то сообразить, но это не подходило Федору. Он мне жаловался: «Когда я держу руки высоко, я не вижу атаки соперника и не успеваю». Я тоже это заметил, но думал, что со временем он привыкнет. У него поэтому открытая стойка, голова торчит. Все классики — тренеры по боксу говорили мне: «Ты не можешь ему руки поднять и голову опустить?» А я думал: зачем это делать, если Федору это неудобно? Я пришел к выводу, что ему лучше делать так, как удобно. Он стал меньше пропускать удары, а за счет своей феноменальной скорости и реакции защищался.

Мне говорили: «Он корявый у тебя, поставь ты ему классическую технику». А зачем, если он бьет те же самые удары, пусть и с замахом, но попадает? Зачем выдумывать и что-то ломать? Ему так удобно. Тем более когда большой замах, соперник не очень концентрируется, думает, что успеет поставить руку, сделать блок. Как правило, в 90 процентах случаев такие удары пропускают. Через два года после того, как Федя начал со мной работать, я сказал ему: «Посмотри, как работает Рой Джонс — младший, как он передвигается, под каким углом делает удары». Федя посмотрел и резко обогатил свой арсенал».

Старый Оскол, боксерский зал «Девятка». sports.ru

Уже свой второй бой (на Sherdog он указан как третий, но это ошибка) — против Хирои Такада — Емельяненко выиграл нокаутом, уже на 12-й секунде первого раунда.

Федор покинул Russian Top Team в 2003-м, а вот Мичков до сих пор с ним работает — тренирует бойцов из команды Fedor Team. Есть в Fedor Team и еще один тренер, но плохо известный для широкой общественности. И это тоже тренер по боксу. Мастер спорта СССР Сергей Чесников тоже познакомился с Федором в 2000-м и тогда, в начале нулевых, постоянно с ним спарринговал. Мы встретились с Сергеем Алестартовичем в Перми, куда он приехал секундировать Кирилла Сидельникова.

— Я уже закончил заниматься [боксом], пришел как-то в зал [«Девятка»] и увидел, как там Федор тренируется. Да, он пришел туда в тот момент, когда решил перейти в [смешанные] единоборства. Время от времени приходил он в зал. Так мы и познакомились.

— Он вспоминал, что в парах вы очень много стояли.

— Хотел побить его. (Улыбается.) Но не получилось.

— Можете вспомнить ваш первый спарринг?

— Да их было настолько много, что даже и не помню. Помню, что я всегда хотел его ударить, но он был очень чувствительный и быстрый, и никогда у меня этого не получалось. После каждого боя с ним я уходил с синяками. Вот это я помню. В следующий раз приходил, и я такой: «В этот раз я поставлю тебе». Но так и не поставил.

Сергей Чесников, Кирилл Сидельников и Вадим Немков.

— Он же все-таки борец. Было такое, что вы думали: «Елки-палки. Он же борец, а я — боксер. Обидно»? У вас разница в возрасте, но тем не менее.

— Это и было. «Кто такой ты? Ты — борец, и сейчас я тебя ударю». Но не ударил. Очень чувствительным он был. Он и сейчас остался таким. Он очень опасный, потому что чувствует дистанцию, жестко бьет, бьет вовремя, поэтому с ним было непросто.

— В начале нулевых какой удар у него был самым опасным?

— Самый опасный удар — тот, который ты не видишь. Он бил настолько быстро, что мог откуда угодно ударить. Он же стоял в парах и с Михаилом Галой, и с Денисом Лебедевым. И стоял на равных, хотя они международники были.

— Лебедев — понятно. Но и Гала был отличным боксером.

— Да-да. Чемпионом Европы по мужикам был. И Федор с ними стоял на равных, ничем не уступал. Так что у него хорошая закалка была. Хорошая школа у Федора.

— Он уже в начале нулевых с ними в парах стоял?

— Стоял. Тогда и стоял. Терпел. Пропускал и терпел. Но он быстро впитывал в себя все. То есть если он сегодня чуть-чуть проиграл, то буквально через неделю уже было трудно сказать, что он проигрывает. У него природное чувство дистанции. Он чувствовал, на какой дистанции ему надо быть. То есть когда подойти, когда отскочить, когда защититься, отклониться, нагнуться. Как таковой стойки у него нет — чтобы у него было все закрыто, но он практически не пропускал. И у него была скорость. Хорошая скорость.

— А Александра Емельяненко помните? Он же наверняка тоже посещал этот боксерский зал.

— Про Александра давайте не будем.

— Хорошо. Когда почувствовали, что Федор растет как на дрожжах — как боец?

— Когда упал от него, вот тогда и понял, что хватит.

— Что он вам сказал после этого?

— Ничего не сказал. Он просто ударил меня по ребрам — и все.

— Вам тогда сколько лет было?

— У нас разница в 12 лет.

— То есть вы 1964 года рождения?

— Да. Он не жалел. Он никого не жалел. Но и его никто не жалел.

Fedor Team.

— Вы же с ним на бои за границу не ездили?

— Был в Америке.

— На каком поединке?

— Когда он первый раз проиграл. Вот тогда я и поехал. С Вердумом. Потом поехал во второй раз — когда он проиграл Силве.

— И после этого Федор перестал брать вас с собой?

— После этого мне сказали, что я не фартовый. (Смеется.)

— Подождите, но вы же были потом на бое с Тимоти Джонсоном.

— И на бое с Мальдонадо тоже был. Это, конечно... В этом бою Федор показал всему поколению бойцов простую пословицу: «Никогда не сдавайся!» Просто никогда не сдавайся. Победить можно в самом тяжелом моменте. Вот это он показал всем, что как бы тяжело ни было, если идешь к своей цели, то ты дойдешь. Это хороший пример.

— Вы смогли тот бой смотреть? Не хотелось просто отвернуться и не смотреть?

— Ну, я не буду рассказывать, как его смотрел, но это было непросто.

— Сейчас вы с Федором часто работаете? Ну хотя бы лапы подержать или еще что-то.

— Нет. С Федором сейчас не работаю. Он приезжает к нам тогда, когда сам готовится к соревнованиям и когда помогаем ребятам, подсказывает, проводит мастер-классы, тренировки. Все разжевывает, объясняет, хотя Кирилл Сидельников — шестикратный чемпион мира [по боевому самбо], Вадим Немков — четырехкратный, Валентин Молдавский — двукратный. Но миллион ошибок.

— Например? Что бросается в глаза?

— Бросается в глаза все, как только Федор заходит в зал. Он сразу все находит. Это неправильно бьют, неправильно то. Все разжевывает, все объясняет, показывает и исправляет.