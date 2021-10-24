Монополия на легендарность. Федор Емельяненко снес Тимоти Джонсона в Москве

Федор Емельяненко в 45 лет одержал 40-ю победу в ММА. И то, что выглядело перед началом как его последний и прощальный бой, — уже так не выглядит.

Был ли этот результат предсказуемым? Скорее нет. Однозначно было понимание, что мы вряд ли увидим длинный бой, на 2 или 3 раунда, — все последние выходы в клетку у Емельяненко были короткими. Федор решает вопросы быстро, его ударная мощь позволяет одним-двумя ударами вырубить любого, опыт помогает ему находить правильную позицию для атаки или контратаки, и именно действуя в ответ он наиболее эффективен.

Классические приемы из борьбы он давно не использует, да и идти в партер, чтобы таскать на себе более крупного и тяжелого соперника, было бы не очень умно. Еще лет 10 назад это не было проблемой, но сейчас Федор борьбы не то чтобы избегает — он, скорее, понимает, что с теперешней физической формой, здоровьем и набором старых травм (а у кого из бойцов после 30 лет их нет) разумнее использовать те моменты, где Последний Император круче любого из оппонентов в Bellator. Скорость мышления, скорость удара, чувство дистанции и тайминг.

Это не гарантирует победу. В со-главном бою вечера, например, Виталий Минаков, вел бой к победе, но после неудачного попадания то ли выбил, то ли вывихнул палец, моментально сам его себе вправил, но за секунды до этого рефери уже принял решение и остановил бой, отдав победу Садику Совма. Но Совма был тем андердогом, которому совсем не давали шансов, а вот Тимоти Джонсон реально мог испортить настроение всем в Москве.

В конце концов, он уже делал это. В Париже в прошлом году победил фаворита Чейка Конго (которому раньше проигрывал), затем 5 раундов не давал легкой жизни чемпиону в тяжелом весе Валентину Молдавскому. Еще в том бою он показал, что может держать удар, может давить, контратаковать, а еще — драться на характере. Но у Федора Емельяненко больше характера, больше ударной мощи, и он все еще прилично держит удар. За несколько минут в первом раунде оба соперника несколько раз пропустили, причем в обмене ударами не было явного преимущества Федора или Тимоти. Но они друг друга насторожили. Американец понял, что не успевает за руками соперника, Федор тоже кое-что понял, пропустив несколько раз по корпусу. А еще Джонсон не бросался с одним или двумя ударами, он действовал длинными сериями, что всегда опаснее.

Момент нокаута станет классикой до конца этого года. Тимоти пошел вперед с серией, но Федор, убирая голову, ударил навстречу, куда-то чуть пониже обычной цели, и Джонсон, наткнувшись на этот удар, в принципе не самый тяжелый, остановился. Руки его еще были в движении, а ноги отстали, он не успевал вернуться в стойку, и самое правильное было бы пойти дальше вперед, войти в клинч или попытаться перевести бой в борьбу. Но Федор, всегда готовый уйти в сторону сайд-степом и ударить в движении, поймал его именно в этот момент, застрявшего на ударной дистанции, открытого и замершего на мгновение. Когда в цель полетели подряд два боковых удара, Тимоти уже понял главное. Что все кончено.

Его голова приняла на себя эту атаку, и, как будто правой и левой Федора было недостаточно, затылок ударился о настил. Считать рефери было не нужно, комментаторы орали, зал вскочил на ноги и тоже орал, а перед глазами Джонсона уже шли веселые картинки, где вместо птичек или звездочек вокруг танцевали ребята из Team Fedor, и кто-то из них — кажется, Валентин Молдавский — спрашивал: «Ты зачем, дурень, сбрил усы?!»

Если вы видели Тимоти раньше в Bellator, то опознавали его именно по усам и бритой голове. Зрители, увидевшие этот его бой, запомнят нокаут и глухой стук, с которым его затылок ударился о настил.

Федор Емельяненко снова делает то, что обычно делает только один Федор. В 45 лет дерется с топами дивизиона и побеждает. Можно говорить про UFC, куда он не пошел, и про элиту тяжеловесов, которая выступает не в Bellator, но так ли это важно? ММА живет по другим законам. В каких-то промоушенах одни дивизионы сильнее, чем в других, но бойцы редко встречаются со звездами из другой лиги.

Тимоти не из тех великих бойцов, по которым будут потом измерять наследие Емельяненко, великих хватало в Pride и в Strikeforce, например, но конкретно этой победы достаточно, чтобы говорить — не списывайте со счетов Последнего Императора. Империи, может, больше нет, но он — здесь. И все, что он делает, — часть истории. За то время, что Емельяненко бьет людей, успел стать чемпионом UFC и уйти из единоборств Хабиб. Русские бойцы завоевывали и теряли титулы. А он все еще здесь, и время пока над ним не очень властно. Легенда продолжается. И у Федора на такую легендарность здесь, похоже, монополия.