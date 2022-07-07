Рафаэль Физиев: «Диас дал пощечину журналисту? Все нормально. Некоторые из них этого заслуживают»

Интервью с восходящей звездой UFC перед боем.

Рафаэль Физиев, 29 лет, легкий вес. Статистика в ММА: 11 побед, 1 поражение.

В ночь на 10 июля состоится турнир UFC Vegas 58, где в главном бою Рафаэль Физиев сразится с экс-чемпионом UFC в легком весе Рафэлем дос Аньосом. Бразилец сейчас занимает шестое место в рейтинге, Физиев — 11-е. То есть если русскоязычный Рафа победит, то ворвется в титульную гонку. Физиев идет на серии из пяти побед подряд, причем бои эти были яркими. И спикер он яркий, в чем мы уже не раз убеждались (это уже его как минимум четвертое интервью «СЭ»). Вот и сейчас Рафаэль отвечал на вопросы открыто, не подбирая выражений, чтобы никого не обидеть.

Макгрегор

— Начнем с твоей переписки с Конором Макгрегором в Twitter. Он сказал, что твою фирменную защиту в стиле Нео из «Матрицы» можно расколоть акс-киком. Ты парировал, призвав его приехать в «Тайгер Муай Тай» и перестать жить в мире фантазий. Так почему акс-кик тут не поможет?

— Я же этим приемом реагирую на хай-кик. Если мне будут акс-кик пинать, я не буду этого делать — я сделаю другое действие. Эта реакция идет конкретно на хай-кик. Если будет акс-кик — я среагирую по-другому. Но! Как ты сделаешь акс-кик на полдороги, когда ты запустил хай-кик? Вот ты запустил хай-кик, он дошел до половины, и тебе нужно его поменять на акс-кик? Ни один человек так не сделает.

— Тебя удивило, что Конор сделал такой пост?

— Ему же уже давно эта «матрица» не нравится.

— А он уже обращал на это внимание?

— По-моему, еще перед боем с Моикано.

— То есть он почувствовал в тебе конкурента.

— Не знаю, чего он там почувствовал...

— Тут назревает вопрос о бое с Макгрегором. Ты его считаешь серьезным соперником или он уже все — боец из прошлого?

— Это серьезный соперник, по-любому. Думаю, он может выключить свет любому, если хорошо попадет. Любой боец, который может хорошо ударить, у которого есть нокаутирующая мощь, — он всегда будет опасен.

Махачев, Оливейра

— Легкий дивизион UFC аномально популярен в России. Ты с чем это связываешь?

— С тем, что почти весь земной шар рядом с 80 килограммами ходит. Поэтому и конкуренция тут [в легком весе UFC] большая. Думаю, большая часть мужчин в мире — около 80-85 килограммов. То есть они дрались бы в 70 кг. В России то же самое. Статистику я не изучал, но мне кажется, что и в России большинство молодых мужчин — от 80 до 85 килограммов. Плюс Хабиб был чемпионом в 70 кг, Ислам в этом дивизионе выступает. Думаю, и поэтому тоже такой бум [на легкий вес].

— Кого считаешь сильнейшими бойцами легкого веса, не считая себя? Топ-3.

— Легкий вес... Как бойцы... Это Гамрот. Царукян. Махачев.

— А почему не Оливейра?

— Ну, можно и Оливейру добавить — четвертым.

— Ты говорил, что Махачев сильнее Оливейры и будет чемпионом. Из-за чего так считаешь?

— Да, я так думаю. Этот чувак [Махачев] борется с самого детства. Борется с Хабибом, с ребятами олимпийского уровня. Плюс грэпплинг. Любой грэпплер, джитсер подтвердит, что грэпплер, перешедший с вольной борьбы, — это более сложный грэпплер, чем обычный грэпплер. У них контроль другой. Они сильнее, они сверху лучше контролируют.

— Есть понимание, как противостоять борьбе уровня Махачева?

— Да бить их надо всех... Их всех надо бить. Как мне, ударнику, еще с ними справляться? Их надо бить. Бить так, чтобы они забывали о своей борьбе. А если и не забывали, то... Допустим, попал ты ему хай-кик хороший или попал ему коленом по корпусу — и он был заслуженным мастером спорта, а стал мастером спорта международного класса. Еще раз пробил хорошо — и он просто мастером спорта стал. Еще пару раз хорошо пробил — он КМС стал. То же самое с джитсерами. Он черный пояс, ты ему пару раз влепил — он раз, коричневым стал. Еще пару раз влепил — он фиолетовым стал. Еще несколько раз влепил — и он уже белым становится и проигрывает тебе удушающим. Как Тейшейра Прохазке.

— Ты говорил, что бойцы из СНГ в борьбе работают по шаблону. Это касается всех известных российских бойцов-борцов?

— Конечно, есть шаблоны. Допустим, один дагестанец пройдет другому дагестанцу в одну ногу. Он будет более чем хорошо понимать, как тот будет защищаться. И он сам будет так же защищаться. Потому что они знают несколько одних и тех же техник, при помощи которых можно защищаться от проходов в ноги.

Волкановски, Рахмонов

— Алекс Волкановски дал понять, что хочет взять титул в легком дивизионе. Не мелковат он для этого веса? Думаю, вы с ним наверняка пересекались в Таиланде.

— Да, мы и спарринговались, и боролись. Этот чувак очень сильный. Физически сильный. Думаю, 70 кг — нормально для него. Да, габаритами чуть поменьше будет [чем бойцы легкого веса]. Но, думаю, Макс Холлоуэй габаритами как 70 кг выглядит примерно, своим ростом. Волкановски всех на голову выше в своем дивизионе (Рафаэль имеет в виду бойцовский уровень. — Прим. «СЭ»). Кто бы что ни говорил: «Я борец, я покажу ему то, покажу ему это», этот чувак выше всех на голову. Посмотри, что он сделал с Максом в последнем бою. Вышел с ним как на тренировку, поиграл. Сейчас он может или повторно драться с Ортегами, или попробовать выйти в 70 кг — это же круто, попытаться взять второй пояс. Вдруг сможет? Думаю, это хорошее решение. Это будет интересно.

— Какие детали ты отметил бы в его бойцовской технике?

— IQ. Он очень умный боец. Подстраивается хорошо. Умеет читать.

— Кто кого переигрывал в ваших спаррингах?

— Я не из тех людей, кто будет говорить: «Да вот я его на тренировках! Да он ничего не может!» Это полная фигня! Я всегда говорил об этом. Каким бы ты ни был крутым на тренировках, в бою ты можешь быть совсем другим. Ты можешь кого-то круто разбирать на тренировке, а потом выйти на бой и получить от него же по шее вообще в одни ворота. Тренировка — это другое. Допустим, мы с тобой выйдем на тренировку. Ты же будешь понимать, что я не буду тебя рубить со всей дури, что моей целью не будет тебя нокаутировать. И ты будешь более свободно атаковать. Если в бою ты бы где-то подождал, постоял, побоялся, то на тренировке ты будешь больше атаковать, у тебя будет больше уверенности. Даже жесткие спарринги — это другие совсем. Нельзя сравнивать тренировки и бои. А кто сравнивает... Я этого не понимаю.

— Тем не менее есть бойцы, которые в спаррингах особо впечатляют. Что скажешь про Шавката Рахмонова? Вы с ним работали в Sanford MMA. Действительно машина?

— Шавкат — сильный чувак... Знаешь — иногда в зале смотришь на человека, и он там всех перебивает, со всеми может поднажать, со всеми может поиграть, работает грамотно, красиво. Шавкат — один из таких. И в боях он то же самое показывает. Выходит в клетку и может вести себя там так же.

Царукян, Гамрот

— Возможен ли ваш бой с Арманом Царукяном? У вас один менеджер, отношения хорошие.

— Конечно, возможен. Но, думаю, это или претендентский бой, или титульный. До этого я бы не хотел с ним встречаться.

— Он выиграл у Матеуша Гамрота, на твой взгляд?

— Этот бой лично для меня — кто бы что ни говорил — был очень красивым. С удовольствием его смотрел — от первой до последней секунды. Я был в шоке от красоты этого боя. Они оба показали красоту. Для меня в этом бою нет победителя. Для меня там была ничья.

— Также крутой бой в легком весе выдали Дамир Исмагулов и Гурам Кутателадзе.

— Тоже хороший бой, высокий уровень у обоих, много накидали друг друга. И Дамир, и Гурам себя хорошо показали. Был красивый бой. Они оба — бойцы уровня топ-15.

Журналисты, поездка в Азербайджан

— Нейт Диас нормально сделал, что журналисту пощечину отвесил?

— Некоторые журналисты этого заслуживают. Думаю, это нормально.

— А ты таких [журналистов] встречал?

— Да. Я бы не просто пощечину, я бы, не знаю... на голову бы ему навалил!

— Ты про кого сейчас?

— Не буду говорить имена, но есть такие журналисты, которым я бы навалил на голову.

Рафаэль Физиев. Фото Global Look Press

— Это иностранные или из СНГ?

— Да ты завязывай! (Улыбается.) Начнешь сейчас свои чекистские штучки. Есть журналисты в моей жизни, которых я знаю и которым я бы с удовольствием навалил бы на голову.

— И последнее. Минувшей весной ты наконец-то побывал в Азербайджане.

— Я приехал туда, где мои корни, где мои предки похоронены. Я приехал на землю, где мои предки росли, где закалялись традиции, в которых я рос. Это было незабываемо. Это мой народ, моя кровь.