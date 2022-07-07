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Рафаэль Физиев: «Диас дал пощечину журналисту? Все нормально. Некоторые из них этого заслуживают»

Илья Андреев
Шеф отдела единоборств
Читать «СЭ» в
Рафаэль Физиев.
Фото Личные соцсети Рафаэля Физиева
Рафаэль Физиев.
Фото Global Look Press
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Интервью с восходящей звездой UFC перед боем.

Рафаэль Физиев, 29 лет, легкий вес. Статистика в ММА: 11 побед, 1 поражение.

В ночь на 10 июля состоится турнир UFC Vegas 58, где в главном бою Рафаэль Физиев сразится с экс-чемпионом UFC в легком весе Рафэлем дос Аньосом. Бразилец сейчас занимает шестое место в рейтинге, Физиев — 11-е. То есть если русскоязычный Рафа победит, то ворвется в титульную гонку. Физиев идет на серии из пяти побед подряд, причем бои эти были яркими. И спикер он яркий, в чем мы уже не раз убеждались (это уже его как минимум четвертое интервью «СЭ»). Вот и сейчас Рафаэль отвечал на вопросы открыто, не подбирая выражений, чтобы никого не обидеть.

Конор Макгрегор. «Конор не любит правду». Макгрегор избавился от тренера, который сказал ему, что он не засабмитит Диаса

Макгрегор

— Начнем с твоей переписки с Конором Макгрегором в Twitter. Он сказал, что твою фирменную защиту в стиле Нео из «Матрицы» можно расколоть акс-киком. Ты парировал, призвав его приехать в «Тайгер Муай Тай» и перестать жить в мире фантазий. Так почему акс-кик тут не поможет?

— Я же этим приемом реагирую на хай-кик. Если мне будут акс-кик пинать, я не буду этого делать — я сделаю другое действие. Эта реакция идет конкретно на хай-кик. Если будет акс-кик — я среагирую по-другому. Но! Как ты сделаешь акс-кик на полдороги, когда ты запустил хай-кик? Вот ты запустил хай-кик, он дошел до половины, и тебе нужно его поменять на акс-кик? Ни один человек так не сделает.

— Тебя удивило, что Конор сделал такой пост?

— Ему же уже давно эта «матрица» не нравится.

— А он уже обращал на это внимание?

— По-моему, еще перед боем с Моикано.

— То есть он почувствовал в тебе конкурента.

— Не знаю, чего он там почувствовал...

— Тут назревает вопрос о бое с Макгрегором. Ты его считаешь серьезным соперником или он уже все — боец из прошлого?

— Это серьезный соперник, по-любому. Думаю, он может выключить свет любому, если хорошо попадет. Любой боец, который может хорошо ударить, у которого есть нокаутирующая мощь, — он всегда будет опасен.

Ислам Махачев. «Побью Ковингтона и Масвидаля за один вечер». Дерзкое интервью Ислама Махачева

Махачев, Оливейра

— Легкий дивизион UFC аномально популярен в России. Ты с чем это связываешь?

— С тем, что почти весь земной шар рядом с 80 килограммами ходит. Поэтому и конкуренция тут [в легком весе UFC] большая. Думаю, большая часть мужчин в мире — около 80-85 килограммов. То есть они дрались бы в 70 кг. В России то же самое. Статистику я не изучал, но мне кажется, что и в России большинство молодых мужчин — от 80 до 85 килограммов. Плюс Хабиб был чемпионом в 70 кг, Ислам в этом дивизионе выступает. Думаю, и поэтому тоже такой бум [на легкий вес].

— Кого считаешь сильнейшими бойцами легкого веса, не считая себя? Топ-3.

— Легкий вес... Как бойцы... Это Гамрот. Царукян. Махачев.

— А почему не Оливейра?

— Ну, можно и Оливейру добавить — четвертым.

— Ты говорил, что Махачев сильнее Оливейры и будет чемпионом. Из-за чего так считаешь?

— Да, я так думаю. Этот чувак [Махачев] борется с самого детства. Борется с Хабибом, с ребятами олимпийского уровня. Плюс грэпплинг. Любой грэпплер, джитсер подтвердит, что грэпплер, перешедший с вольной борьбы, — это более сложный грэпплер, чем обычный грэпплер. У них контроль другой. Они сильнее, они сверху лучше контролируют.

— Есть понимание, как противостоять борьбе уровня Махачева?

— Да бить их надо всех... Их всех надо бить. Как мне, ударнику, еще с ними справляться? Их надо бить. Бить так, чтобы они забывали о своей борьбе. А если и не забывали, то... Допустим, попал ты ему хай-кик хороший или попал ему коленом по корпусу — и он был заслуженным мастером спорта, а стал мастером спорта международного класса. Еще раз пробил хорошо — и он просто мастером спорта стал. Еще пару раз хорошо пробил — он КМС стал. То же самое с джитсерами. Он черный пояс, ты ему пару раз влепил — он раз, коричневым стал. Еще пару раз влепил — он фиолетовым стал. Еще несколько раз влепил — и он уже белым становится и проигрывает тебе удушающим. Как Тейшейра Прохазке.

— Ты говорил, что бойцы из СНГ в борьбе работают по шаблону. Это касается всех известных российских бойцов-борцов?

— Конечно, есть шаблоны. Допустим, один дагестанец пройдет другому дагестанцу в одну ногу. Он будет более чем хорошо понимать, как тот будет защищаться. И он сам будет так же защищаться. Потому что они знают несколько одних и тех же техник, при помощи которых можно защищаться от проходов в ноги.

Алекс Волкановски (в&nbsp;красных перчатках) против Макса Холлоуэя. «Я заслужил бой за титул в легком весе». Волкановски в третий раз победил Холлоуэя и идет на повышение

Волкановски, Рахмонов

— Алекс Волкановски дал понять, что хочет взять титул в легком дивизионе. Не мелковат он для этого веса? Думаю, вы с ним наверняка пересекались в Таиланде.

— Да, мы и спарринговались, и боролись. Этот чувак очень сильный. Физически сильный. Думаю, 70 кг — нормально для него. Да, габаритами чуть поменьше будет [чем бойцы легкого веса]. Но, думаю, Макс Холлоуэй габаритами как 70 кг выглядит примерно, своим ростом. Волкановски всех на голову выше в своем дивизионе (Рафаэль имеет в виду бойцовский уровень. — Прим. «СЭ»). Кто бы что ни говорил: «Я борец, я покажу ему то, покажу ему это», этот чувак выше всех на голову. Посмотри, что он сделал с Максом в последнем бою. Вышел с ним как на тренировку, поиграл. Сейчас он может или повторно драться с Ортегами, или попробовать выйти в 70 кг — это же круто, попытаться взять второй пояс. Вдруг сможет? Думаю, это хорошее решение. Это будет интересно.

— Какие детали ты отметил бы в его бойцовской технике?

— IQ. Он очень умный боец. Подстраивается хорошо. Умеет читать.

— Кто кого переигрывал в ваших спаррингах?

— Я не из тех людей, кто будет говорить: «Да вот я его на тренировках! Да он ничего не может!» Это полная фигня! Я всегда говорил об этом. Каким бы ты ни был крутым на тренировках, в бою ты можешь быть совсем другим. Ты можешь кого-то круто разбирать на тренировке, а потом выйти на бой и получить от него же по шее вообще в одни ворота. Тренировка — это другое. Допустим, мы с тобой выйдем на тренировку. Ты же будешь понимать, что я не буду тебя рубить со всей дури, что моей целью не будет тебя нокаутировать. И ты будешь более свободно атаковать. Если в бою ты бы где-то подождал, постоял, побоялся, то на тренировке ты будешь больше атаковать, у тебя будет больше уверенности. Даже жесткие спарринги — это другие совсем. Нельзя сравнивать тренировки и бои. А кто сравнивает... Я этого не понимаю.

— Тем не менее есть бойцы, которые в спаррингах особо впечатляют. Что скажешь про Шавката Рахмонова? Вы с ним работали в Sanford MMA. Действительно машина?

— Шавкат — сильный чувак... Знаешь — иногда в зале смотришь на человека, и он там всех перебивает, со всеми может поднажать, со всеми может поиграть, работает грамотно, красиво. Шавкат — один из таких. И в боях он то же самое показывает. Выходит в клетку и может вести себя там так же.

Арман Царукян. Любовь к российским арбузам, удары шваброй от мамы, бесполезный спортпит. Интервью с Арманом Царукяном

Царукян, Гамрот

— Возможен ли ваш бой с Арманом Царукяном? У вас один менеджер, отношения хорошие.

— Конечно, возможен. Но, думаю, это или претендентский бой, или титульный. До этого я бы не хотел с ним встречаться.

— Он выиграл у Матеуша Гамрота, на твой взгляд?

— Этот бой лично для меня — кто бы что ни говорил — был очень красивым. С удовольствием его смотрел — от первой до последней секунды. Я был в шоке от красоты этого боя. Они оба показали красоту. Для меня в этом бою нет победителя. Для меня там была ничья.

— Также крутой бой в легком весе выдали Дамир Исмагулов и Гурам Кутателадзе.

— Тоже хороший бой, высокий уровень у обоих, много накидали друг друга. И Дамир, и Гурам себя хорошо показали. Был красивый бой. Они оба — бойцы уровня топ-15.

Рафаэль Физиев, UFC. Дос Аньос — Физиев: молодость Атамана против опыта бразильской легенды

Журналисты, поездка в Азербайджан

— Нейт Диас нормально сделал, что журналисту пощечину отвесил?

— Некоторые журналисты этого заслуживают. Думаю, это нормально.

— А ты таких [журналистов] встречал?

— Да. Я бы не просто пощечину, я бы, не знаю... на голову бы ему навалил!

— Ты про кого сейчас?

— Не буду говорить имена, но есть такие журналисты, которым я бы навалил на голову.

Рафаэль Физиев. Фото Global Look Press
Рафаэль Физиев.
Фото Global Look Press

— Это иностранные или из СНГ?

— Да ты завязывай! (Улыбается.) Начнешь сейчас свои чекистские штучки. Есть журналисты в моей жизни, которых я знаю и которым я бы с удовольствием навалил бы на голову.

— И последнее. Минувшей весной ты наконец-то побывал в Азербайджане.

— Я приехал туда, где мои корни, где мои предки похоронены. Я приехал на землю, где мои предки росли, где закалялись традиции, в которых я рос. Это было незабываемо. Это мой народ, моя кровь.

Алекс Волкановски
Ислам Махачев
Конор Макгрегор
Рафаэль Физиев
UFC
ММА
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