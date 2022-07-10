Физиев мчится к титульнику. Он стал первым бойцом за почти 14 лет, кто уронил дос Аньоса

Главный бой турнира UFC Vegas 58 закончился техническим нокаутом в начале пятого раунда.

Рафаэль Физиев, 29 лет, Азербайджан. Статистика в ММА: 12 побед, 1 поражение.

Рафаэль дос Аньос, 37 лет, Бразилия. Статистика в ММА: 31 победа, 14 поражений.

Физиев считался фаворитом, но ему, ударнику, противостоял исключительно стойкий боец. Рафаэль дос Аньос дебютировал в UFC 15 ноября 2008 года и проиграл нокаутом Джереми Стивенсу. После этого за 30 боев в UFC (20-10) он ни разу не побывал в нокдауне. Да, он проиграл Эдди Альваресу ТКО в 2016-м, но все-таки не упал. Физиеву же удалось прервать серию РДА без падений.

Первые полторы минуты прошли в стойке: бойцы прощупывали оборону друг друга мидл-киками (причем Физиев попробовал исполнить фирменный уклон назад «из «Матрицы» ). Затем РДА попробовал перевести соперника, но азербайджанец защитился. Клинч, потом снова бой в стойке, где Физиев выбросил удар коленом в прыжке (попал в грудь). Еще одна неудачная попытка дос Аньоса сделать тейкдаун, опять клинч, выход из клинча и классная серия ударов руками от Физиева, которая позволила ему забрать раунд.

Небольшое отступление по поводу национальной принадлежности Физиева. Его отец азербайджанец, мать — русская. Родился в Казахстане. Вырос в Киргизии. Уже несколько лет живет в Таиланде, где работает тренером в зале Tiger Muay Thai. Выходил на бои под флагом Киргизии. Однако осенью прошлого года сообщил, что его травят в интернете на религиозной почве (Рафаэль — мусульманин-шиит), и в декабре, когда дрался с Брэдом Ридделлом, Киргизию уже не представлял (под фамилией Физиева просто не было флага). В этот же раз Рафаэль был обозначен как спортсмен из Азербайджана (он считает себя именно азербайджанцем).

Второй раунд тоже остался скорее за Физиевым, чем за дос Аньосом. Самый яркий момент пятиминутки — когда РДА устремился за тейкдауном, а Физиев сконтрил, перекинув его через бедро. Потом последовала очередная перестрелка в стойке, где русскоязычный Рафаэль был активнее. В первой половине третьего раунда дос Аньос изо всех сил пытался затащить оппонента вниз. На мгновение ему даже удалось посадить Физиева на пол. И все-таки азербайджанец отзащищался — от обоих попыток перевода. Потом Физиев сам начал прижимать РДА к сетке, клинчевать. В стойке же он по-прежнему был и точнее, и бил чаще. А вот четвертый раунд остался за дос Аньосом, который мало того, что осмелился на летящее колено, но и наконец-то сумел сделать тейкдаун. Он нанес апперкот, затем прошел в корпус, прижал Физиева к сетке, а потом поднял вверх и бросил. Контроль в партере составил где-то минуту.

РДА смело начал пятый раунд — и поплатился за это, упав уже на 18-й секунде. Физиев показал, что будет бить коленом в прыжке, а сам выбросил левый боковой. Дос Аньос рухнул (в сознании), азербайджанец бросился его добивать, и рефери остановил бой. Разговоры о ранней остановке уместны, но комбинация Рафаэля-победителя была великолепна. Теперь Физиев, вероятно, займет место РДА в рейтинге легкого веса (то есть переместится с 10-го на 6-е).

Физиев неудачно стартовал в UFC, в апреле 2019-го проиграв нокаутом Магомеду Мустафаеву. Тогда наверняка многие подумали, что он лишний человек в UFC, однако затем азербайджанец выиграл шесть боев подряд (три — досрочно), доказав, что он не просто не лишний, а что он топ-боец. И прямо сейчас — вероятно, самый опасный ударник легкого дивизиона.

«Теперь мы знаем, кто лучший Рафа в UFC! — сказал Физиев в октагон-интервью Майклу Биспингу. — Хочу бросить новый вызов. Мы должны разобраться, кто лучший Рафа в спорте! Рафаэль Надаль, выходи сюда! Где ты? Я и в его спорте его обойду! Я во всех раундах пытался его финишировать, я устал. Но кто говорил, что у меня плохая выносливость? Кто говорил, что он повалит меня и засабмиттит? Он только раз смог повалить меня. И я тут ж поднялся. Блин, он мне нос сломал... Шон Шелби, ты отлично выполняешь свою работу, и я уверен, что ты найдешь мне хороший бой — чтобы я сделал еще один нокаут в пятом раунде. Дай мне кого-нибудь из топ-5».