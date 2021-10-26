Путь воина Федора Емельяненко. Он сделал из смешанных единоборств настоящее искусство

Колонка промоутера Владимира Хрюнова — о победе Федора Емельяненко над Тимоти Джонсоном и величии Последнего Императора.

Последний Император Федор Емельяненко сделал то, что изначально казалось невозможным, — добыл 40-ю победу в 45 лет. Федор нокаутировал Тимоти Джонсона в первом раунде, как будто и не было этих девяти лет разницы в возрасте и 10 сантиметров — в росте. Емельяненко всегда хотел бить сильнейших, и в этом он не изменяет себе.

Он живая легенда мировых ММА, а его вклад в развитие смешанных единоборств в России просто огромен. Он продолжает выигрывать и будоражить зрителей на трибунах.

Для огромной страны он чемпион чемпионов. Но года с 2016-го каждый бой Федора Емельяненко является большим испытанием для его болельщиков. Примерно в это же время я перестал смотреть бои Федора. Тяжелая победа Емельяненко над Фабио Мальдонадо стала для меня последней. Тогда я решил оставить в своей памяти того блестящего Федора, который добывал победы вне зависимости от каких-либо обстоятельств. Где пройдет бой, кто станет его соперником, какая там подоплека — в сущности, все это было для меня уже неважным, потому что было самое главное: сам Федор Емельяненко.

При личной встрече с Федором я попросил его поберечь наши нервы. Думал, что он оставит бои и направит свои силы только на развитие вида спорта. И действительно, тогда Федор перестал быть просто бойцом. Он сконцентрировался на представительстве ММА в мире. Сделал так, чтобы о смешанных единоборствах узнали люди. Фактически благодаря Федору в России признали ММА и сделали смешанные единоборства официальным видом спорта. Что еще важнее, смешанные единоборства перестали восприниматься основной массой стороннего населения как «бои без правил». В первую очередь это заслуга Емельяненко. Федор — человек, который превратил этот вид спорта в искусство и стал символом этого искусства.

Сейчас можно заявить со всей ответственностью: если бы Федора не было как личности, ММА в России никогда не стали бы спортом, а так и остались бы «боями без правил». Но Федор — великий воин, который не может остаться без подвигов. Емельяненко продолжил путь воина, который привел его к тому чуду, которое мы все могли наблюдать 23 октября в Москве. На бое Федор Емельяненко — Тимоти Джонсон были переполненная арена, блестящий нокаут и фантастические действия Последнего Императора как великого бойца.

Этому бою предшествовало событие, которое, скорее, имеет ироничный окрас. Один мой очень хороший знакомый сказал, что ему пообещали билеты на этот бой. Но есть одно условие — он должен был пойти вместе со мной. Предварительно нужно было прийти на какую-то встречу. Я не понял, о ком именно идет речь, но на встречу пошел. Там меня ждал Керрит Браун — президент Всемирной федерации смешанных единоборств. Он оказался удивительно открытым человеком, который к тому же очень подходит для занимаемой им должности. Конечно, мы не могли не обсудить предстоящий бой Федора. И его оценка Емельяненко идентична моей.

Мы видели, как зал восторгался каждой секундой этого боя. Зал жил и был счастлив тем, что у этого вида спорта есть воин, которого по праву можно назвать Последним Императором.

Безусловно, огромная заслуга в этом шоу лежит на плечах президента Bellator Скотта Кокера. Приход такой организации в Россию — большое событие. К тому же этот живой ивент прошел в очень непростое время.

По контракту у Емельяненко есть еще один бой. И здесь все будет зависеть от самого Федора. У него действительно есть право на чемпионский бой. Но он уже сказал, что хочет передать его Валентину Молдавскому. Это право Федора, и только его. По тому бою, который уже прошел в России, по его финансовой стороне и отзывам было бы логично провести действительно последний бой Последнего Императора в России.