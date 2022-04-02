Демарш Федора. Емельяненко покинул Союз ММА России из-за политики его руководства

Организация лишилась своего символа.

Редкий тип скандала для ММА — чиновничий. Федор Емельяненко объявил, что больше не представляет Союз ММА России из-за разногласий с президентом организации Радмиром Габдуллиным и исполнительным директором Ленаром Ганеевым. Об этом сообщил портал Metaratings, выложив скриншот письма, которое Емельяненко разослал региональным федерациям.

С 2012 по 2018 год Емельяненко был президентом Союза ММА России. Потом стал почетным президентом и председателем наблюдательного совета. В разделе «президиум» сайта Союза ММА России за ним были закреплены именно эти должности. Однако сейчас Федор Емельяненко в разделе «президиум» уже не значится.

Письмо Федора Емельяненко.

«С 30 марта 2022 года я официально больше не представляю Союз MMA России, так как не поддерживаю действия и политику Радмира Габдуллина и Ленара Ганеева. Для меня очень важно сохранить с вами дружеские и теплые отношения. Я благодарен вам за эти годы, совместного развития нашего вида спорта. Возможно, если что-то изменится, я вернусь к работе в союзе», — написал Емельяненко.

Какими именно действиями и какой именно политикой Габдуллина и Ганеева недоволен Емельяненко — пока неизвестно: ни Федор, ни Союз ММА России развернутых комментариев еще не дали.

Демарш Емельяненко поддержал вице-президент Союза ММА России, президент Омской федерации ММА Андрей Терентьев. «Федор прав. Люди не на своем месте. Дорвались до власти и разрушают союз», — написал он в соцсетях. А потом добавил: «Руководство союза не созидают, а разваливают». В комментариях отметился президент Хабаровской федерации ММА Дмитрий Коньков. «Да, жалко, сколько сил и средств было потрачено на союз», — подчеркнул он. «Вот так, Саныч. Пустили козлов в огород», — ответил Терентьев. Важно: в конце этого года пройдут выборы президента Союза ММА России.

Союз ММА России был создан в 2012 году, Емельяненко стал его первым президентом. Союз проводит чемпионаты и Кубки страны, формирует сборные России для участия в чемпионатах мира и Европы, обеспечивает судейство на профессиональных турнирах по ММА, которые проводятся на территории России. В его состав входят 80 региональных федераций.

В 2022-м было два заметных информационных повода, связанных с Союзом ММА России.

1. Чемпионат мира, где сборная России:

а) выступала под нейтральным флагом и без гимна;

б) впервые в истории стала второй, а не первой в общекомандном зачете (первое место — у команды Бахрейна, составленной из выходцев из Дагестана).

2. Международная федерация смешанных боевых искусств (IMMAF) приостановила членство Союза ММА России в связи ситуацией на Украине. Таким образом, сборная России на неопределенное время лишилась возможности выступать на крупных турнирах. Один большой ивент она уже пропустила — Суперкубок по ММА, который прошел в Бахрейне в начале марта.

Радмир Габдуллин и Федор Емельяненко. пресс-служба Союза ММА России

Радмир Габдуллин работает в Союзе ММА России с момента его создания. Сначала он был председателем Всероссийской коллегии судей, в 2016-м стал первым вице-президентом союза, а в октябре 2018-го — президентом. Параллельно входил в тренерский штаб сборной России.

Сейчас Габдуллину 34 года. Он мастер спорта по боевому самбо, с 2007 по 2009 год провел семь боев в ММА (все — в М-1) — пять побед, два поражения. Тренировался с бойцами клуба Red Devil, фронтменом которого был Федор Емельяненко.

Для людей, которые не работают в Союзе ММА, но следят за ММА, их конфликт стал неожиданностью: всегда казалось, что между Габдуллиным и Емельяненко крепкие дружеские отношения. Габдуллин ездил на его бои (например, был в Лос-Анджелесе на финале Гран-при Bellator с Райаном Бейдером) и публично поздравлял с днем рождения (из официального сообщения Союза ММА России от 28 сентября 2021-го: «Поздравляю моего дорогого друга и брата с 45-летием!»). Последнее мероприятие, на которых Габдуллина и Емельяненко видели вместе, — рабочая поездка в Пермскую область в декабре прошлого года.

Что же касается другого фигуранта «письма Емельяненко», то Ленар Ганеев, как отметил журналист Александр Лютиков, занимался легкой атлетикой (толкал ядро), а также был тренером по ОФП.

«СЭ» будет следить за развитием событий.