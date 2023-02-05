«Возраст уже... Но чувствую себя замечательно». Душевная пресс-конференция Федора после боя

Таким счастливым и умиротворенным вы его не видели.

Федор Емельяненко проиграл Райану Бейдеру техническим нокаутом в первом раунде на Bellator 290 и закончил карьеру.

Последний Император выглядел на каждую унцию своего 46-летнего возраста — ни скорости, ни реакции, ни рефлексов, ни даже равновесия. Впервые в жизни довелось увидеть Федора, который смещаясь назад, даже не мог толком балансировать на ногах. Очевидно травмы и пробег доконали легенду, которая выступает уже в своем третьем десятилетии.

Но удивительное чувство — пусть Федор и разгромно проиграл, пусть не было ни единого проблеска, и выглядел он максимально по-стариковски — то, что произошло после боя, затмило все. 9 чемпионов элитных организаций: Рэнди Кутюр, Фрэнк Шэмрок, Марк Коулмэн, Ройс Грейси, Дэн Хендерсон, Мэтт Хьюз, Чак Лиддел, Рампэйдж Джексон — вышли в клетку, чтобы попрощаться с великим бойцом. Какой-то беспрецедентный почет, равного которому даже и не вспомнить.

Легенды ММА вышли в клетку, чтобы отдать дань уважения Федору Емельяненко (в центре).

А довершил это чествование приход на послематчевую пресс-конференцию еще одной великой чемпионки. Крис Сайбог специально пришла к журналистам и забрала у них микрофон, чтобы лично выразить слова благодарности Федору.

Лучшие моменты последнего общения Императора с журналистами в качестве бойца — в нашей подборке.

***

О поединке

«Ощутимых ударов... Садились, но, скажем, я не терялся. Меня поздно предупредили, что бой будет позже, я начал разминаться раньше. Но это все мелочи (смеется). Просто был небольшой сбой такой, потом пришлось долго настраиваться. А так, я думаю, что Райан Бейдер Валентину Молдавскому по зубам

Возраст уже... возраст. Я чувствую, что у меня обостряются травмы, все время вылазят одни и те же, все сильнее и сильнее. Скажем, мое тело уже не выдерживает тех нагрузок, которые я привык давать. Но чувствую себя сейчас замечательно (смеется)".

Федор Емельяненко после боя. Фото MMAfighting.com Фото MMAfighting.com

О легендах, которые вышли в клетку попрощаться с ним

«Я очень рад был видеть всех бойцов, всех легенд. Я со многими из них выступал, по некоторым я даже учился. Для меня большая честь, что все эти великие бойцы пришли поддержать меня».

О чем больше всего сожалеет в карьере

«Вот думаю, мог побить Райана Бейдера (смеется). Но не сделал этого».

О том, заработал ли достаточно за карьеру

«У меня, слава Богу, все с этим хорошо. Но деньги такое дело, знаете... сегодня есть, а завтра нет. От сумы и тюрьмы не зарекайся. У меня руки-ноги есть, голова, слава Богу, голова. Могу работать«.

О том, останется ли в ММА хоть в каком-то качестве

«Конечно, это главное дело в моей жизни. Моя семья и моя команда. Слава Богу, что я подрался последний раз именно в Америке, потому что изначально мы со Скоттом обсуждали, что пройдет три боя, один в Японии, один в России и третий в Америке. Все так и случилось».

Федор Емельяненко впервые в карьере проиграл реванш. MMAfighting.com

О том, каким ему хочется запомниться

«Я уже говорил, чтобы я хотел, чтобы меня помнили как верующего человека. Я принимаю все как есть — и победы и поражения. На все слава Богу. Хотелось бы еще, чтобы помнили... Вы видели сегодня, весь зал болел. Я надеюсь, что заслужил эту публику своими выступлениями. В ринге, в клетке. Не трештоком, не какими-то высказываниями»

О сопернике, от которого ему прилетали самые тяжелые удары

«Даже не знаю (смеется). Как-то в ринге не задумываешься об этом, они прилетают примерно одинаковые удары. У меня тренер был по боксу, в начале моей карьеры. Он говорил, что не надо обращать внимания на удары. Когда на меня сыпались такие тяжелые прям удары. Он учил меня не обращать на них внимания. Слава Богу, я этому научился (смеется)».

О самом мрачном моменте в карьере

«Да нет, все хорошо было, Слава Богу. Так сейчас вспоминать...»

Душевный диалог с Крис Сайборг

В конце пресс-конференции микрофон попросила Крис Сайборг. Великая чемпионка, обладательница поясов UFC, Bellator и Strikeforce специально пришла после боя, чтобы обратиться к Федору.

Федор Емельяненко и Крис Сайборг. Фото Соцсети

Крис Сайборг: «Федор, здравствуйте, я Крис Сайборг. Я хочу сказать, что я большой ваш фанат, я начала свою карьеру, смотря ваши бои. Вы побили всех в ринге, как будто для вас в этом не было ничего сложного. Ваши бои мотивировали меня, все, что я делаю в ринге — этому я научилась у вас. Я желаю вам всего лучшего, я ваша фанатка, желаю вам наилучшего в следующей главе вашей жизни»

Федор Емельяненко: «Спасибо большое, мне очень приятно. Я тоже желаю вам всего самого доброго. Тоже следил за вашими выступлениями. Дай Бог вам счастья, всего самого хорошего»

Крис Сайборг: «Благослови вас Господь. Я знаю, что вы верующий»

Федор Емельяненко: «Спасибо большое»