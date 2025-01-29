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Джейк Пол подерется с братом Логаном весной. Устали издеваться над ветеранами боевых искусств?

Братья Джейк Пол и Логан Пол анонсировали бой друг с другом
Егор Сергеев
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Братья Логан и Джейк Пол и Андерсон Силва
Братья Логан и Джейк Пол и Андерсон Силва (в центре).
Фото Getty Images
Собрали подробности о поединке.

Скандально известные братья, блогеры и бойцы Джейк и Логан Пол проведут очный поединок. Об этом в социальных соцсетях сообщил сам Джейк, разместив афишу. Мероприятие запланировано на 27 марта.

«Момент, которого вы ждали 10 лет», — гласит подпись к постеру.

А будет ли бой?

Пока это все детали, которые известны на данный момент. Братья не сообщили ни конкретных правил, ни места проведения поединка.

Это сразу натолкнуло многих на мысль, что знаменитые шоумены (в этом искусстве Джейку и Логану не откажешь) на самом деле не собираются драться, а просто «прогревают» неназванный проект.

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Теорию подтверждает ESPN — как сообщил источник издания, речь вовсе не о поединке. Братья якобы готовят реалити-шоу на стриминговом сервисе Max. Впрочем, его детали точно так же неизвестны.

Если Джейк и Логан все-таки подерутся, они станут одними из первых реально знаменитых братьев, вышедших на поединок по правилам ММА или бокса. Братья Диаз (Ник и Нейт), Кличко (Владимир и Виталий), Нурмагомедовы (двоюродные: Хабиб, Умар, Усман, Абабукар) и Емельяненко (Федор, Александр, Иван) не проводили боев между собой.

Братья Логан и Джейк Пол
Фото Getty Images

Короли ажиотажа

Братья Пол активно пользуются смешанными единоборствами для развития собственной популярности — они давно поставили громкие бои на поток.

Так, старший из пары, 29-летний Логан, за короткую карьеру успел устроить несколько реально разрывных боев. За его противостоянием с другим блогером — KSI — следила вся Америка. Кроме того, он провел выставочный бой с легендарным боксером Флойдом Мейвезером, который завершился без официального объявления победителя, ведь проходил без судей. Но Логан выстоял до конца, избежав нокаута. Мейвезер потом признался, что специально не делал лишних движений: «Логан лучше, чем я думал. Но если бы это был настоящий бой, он бы не выжил».

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Логан соглашался: «Пойду домой, думая: неужели Флойд позволил мне выжить?» — говорил он после встречи.

Кроме Мейвезера в активе у старшего Пола бой со скандально известным другом Конора Макгрегора Дилоном Дэнисом. Последний накалил встречу до безумия — накануне «слил» несколько интимных фотографий девушки Пола Нины Агдал, а в ринге вел себя так, что заработал дисквалификацию.

Братья Логан и Джейк Пол
Фото Getty Images

После боя с Дэнисом Логан продолжил карьеру в профессиональном рестлинге, где добился значительных успехов.

У младшего брата — Джейка — боевая карьера гораздо более насыщенная. Джейк Пол провел бои с известными соперниками, такими как Бен Аскрен, Тайрон Вудли, Андерсон Сильва и Нейт Диаз, одержав над ними победы. Его текущий рекорд в профессиональном боксе составляет 11 побед и 1 поражение.

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Конечно, самый знаменитый бой Джейка — прошедший недавно поединок с Майком Тайсоном. 28-летний блогер победил 58-летнего ветерана единогласным решением судей.

Учитывая насыщенность двух карьер, в предполагаемом бою даже сложно выделить фаворита. Однако, как уже упоминалось, сам поединок между братьями вызывает сомнения и может быть частью промоакции.

Бокс
Джейк Пол
Логан Пол
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