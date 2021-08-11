Емельяненко будет драться с Тарасовым. Что известно о бое

Пока Александра больше всего волнует тот факт, что у него никак не уйдет живот.

Организация, дата, правила

На турнире поп-ММА промоушена «Наше Дело». Тарасов — лицо этого промоушена.

Как «СЭ» рассказал основатель «Нашего Дела» Артур Арутюнян, поединок пройдет в сентябре — точная дата должна быть объявлена на этой неделе.

Правила — бокс в перчатках для ММА. Скорее всего, поединок пройдет в клетке. Предполагается три раунда — или по три минуты, или по две.

«Я увидел сторис у Александра Емельяненко, где он сказал, что побьет Тарасова, — отметил Арутюнян. — Вообще не понял, какая у них предыстория, но связался с менеджером Александра. Где-то две-три недели мы вели переговоры. В результате сошлись на том, что бой все-таки будет на «Нашем Деле».

Гонорары бойцов

Артем Тарасов сообщил «СЭ», что он получит за бой 5 миллионов рублей, а Емельяненко — 10 миллионов. «Это будет самый большой гонорар в моей карьере», — отметил он.

«Александр Емельяненко для нас боец совершенно нового уровня в плане финансовой составляющей, — сказал Артур Арутюнян. — Для нас это было очень дорого. Тарасов тоже недешевый. Хоть он и организатор, хоть он и принимает участие в развитии нашего проекта, но это бой, и свой гонорар он за этот бой должен получить — и он немаленький».

Подготовка Тарасова

13 августа Артем Тарасов проведет бой по правилам бокса с камерунцем Тайсоном Дижоном — в Москве на турнире Бойцовского клуба РЕН ТВ.

«С Тайсоном сейчас задача выйти и подраться, почувствовать ринг, посмотреть, как я двигаюсь, посмотреть свои ошибки, — сказал Тарасов. — Нет желания быстрее закончить бой. Желание — проработать всю дистанцию, посмотреть, как и что, чтобы уже с более опытными соперниками драться совсем по-другому. То есть для меня бой с Тайсоном — это тренировочный спарринг, за который мне заплатят хорошие бабки.

Для меня бой с Емельяненко, как для человека, который является фанатом Александра, это очень круто. Но в плане медийности есть события, которые мы готовим и которые будут еще круче. Много кто хочет со мной подраться, и я уже начинаю выбирать: где больше денег дают, туда и иду. Но со всеми, с кем обещал подраться, подерусь. То есть это и Емельяненко, и Регбист...

Самый сложный бой у меня был на шоу SPB Fighters. Сейчас пока не было сложных боев. Ни Дацик, ни Кокляев, ни другие — это не тяжелые бои. Но намечается тяжелый бой с Тайсоном Дижоном. Для меня это тяжелый бой, потому что человек из сферы профессионального бокса. Я не из бокса. Если честно, для меня это чуть-чуть опасно. Я переживаю, так как до этого я дрался с парнями, которые... Ну, здесь человек точечно бьет.

В общем, чего загадывать? Емельяненко, Регбист, онанист — это все понятно и хорошо, но мы живем сегодня. Буду драться в пятницу, 13-го. 13 — это мое любимое число».

Подготовка Емельяненко

Менеджер Александра Емельяненко — Азамат Бостанов — рассказал «СЭ» о нынешней форме 40-летнего бойца.

«Мы ровно месяц были в Минеральных Водах, — отметил он. — Саше достаточно сложно было набирать форму. Это видно на фотографиях и видео. Главный комплекс Саши — это то, что у него не уходит живот. Он очень сильно переживает, говорит: «Блин, я тренируюсь два раза в день, но какого хрена живот не уходит?» В какой-то момент он психанул и начал есть одну капусту. Я говорю: «Саня, ты тренируешься и пашешь. Какая капуста?»

Честно: я думал, что будет легче и быстрее. Но он до этого запустил себя очень сильно. Но вы видели, каким он был на турнире АСА в конце февраля и каким он был на интервью телеканалу «Россия — Карачаево-Черкесия». Согласитесь, что это два разных человека.

Для меня важно, чтобы он обрел человеческие кондиции. Чтобы он чувствовал себя нормально, как человек. Если даже он не сможет выступать как боец, если не сможет вернуть свои кондиции, то и хрен с этой бойцовской карьерой. Я очень хочу, чтобы он как человек себя нашел. Если он не сможет выступать в ММА как боец, но сможет продолжить нормальную, человеческую жизнь, — а я ему в этом помогу, — то я буду считать это своим огромным достижением.

Если оценивать по 10-балльной шкале, мотивация Емельяненко — это 9, а его физическое состояние — 5. Сейчас он на спортивной базе в Чехове. На днях примем решение, где пройдет финальный этап подготовки. Либо снова в Карачаево-Черкесии, либо где-то еще».