«Давай тему с Федором закроем». Александр Емельяненко намерен драться на одном турнире с братом

АЕ дал интервью блогеру Коваленко — про Джигана, Тарасова, Кокляева, Магу Исмаилова, Минеева и Федора.

Александр Емельяненко после разгромного поражения от Магомеда Исмаилова 24 июля 2020 года на турнире ACA 107 буквально пропал на полгода, а когда вновь появился на публике в конце февраля, выглядел, мягко говоря, плохо.

С тех пор Емельяненко стал все активнее обсуждать возвращение в бои. В марте Александр впервые заговорил о поединке против рэпера Джигана, а на днях стало известно о том, что в сентябре он проведет бой с Артемом Тарасовым — в промоушене «Наше Дело» (правила — бокс в перчатках для ММА).

В последнее время Емельяненко редко дает интервью, но 11 августа на YouTube-канале Святослава Коваленко вышел большой материал со сбора Александра в Карачаево-Черкесии, где он рассказал о нынешней форме, отношениях с братом Федором и возможном бое в Bellator.

О сборах в Карачаево-Черкесии

— Здесь тяжелее заниматься, чем на равнине. Из-за нехватки кислорода организм быстрее устает — чистый воздух. Когда на равнину спущусь и выйду на ринг, у меня в крови добавится больше красных телец, поднимется выносливость, функционал — я буду лучше, чем был.

Проснулся в 9 — утренняя тренировка, потом завтрак, душ и процедуры. Здесь очень хороший диагностическо-лечебный центр, где делают различные восстановительные процедуры. Затем я обедаю, сплю и провожу вечернюю тренировку, после которой начинается свободное время.

Я здесь делаю очень большие нагрузки: две тренировки в день, бегаю, камни бросаю, работаю с железом, бью мешки. Вчера отпрыгал час на скакалке — в общем, работа здесь изнурительная.

О поражении от Исмаилова

— Я очень сильно перегрузился перед поединком с Исмаиловым. Из-за коронавируса его очень часто откладывали, поэтому пришлось около четырех месяцев держать себя на пике формы. Сильно устал, нужно было восстановиться, пока есть пузо.

О Тарасове и Джигане

— Я их переоцениваю. Посмотрите на Джигана — он как булка с маслом. Раздулся. Мне аж кажется, что он еле ходит. Ему хотя бы раунд продержаться в ринге. Я его бить не буду, он сам упадет под собственным весом. А Тарасову так... подзатыльников надаю и тоже спать отправлю. Посмотрим, насколько его хватит бегать по рингу.

О том, почему не подрался на голых кулаках

— Я слышал про бои на голых кулаках. Мне это было интересно, но уж очень травмоопасный вид спорта. На самом деле в накладке удар получается сильнее, а еще глушит. А голые кулаки — просто травматичнее. Я вот после каждого боя себе руки разбиваю так, что аж не могу здороваться с людьми — пальцы не сгибаются, болят. Когда соперник закрывается в блоке — я бью за руки (в теменную кость), чтобы он открыл подбородок. Поэтому в бою на голых кулаках я бы просто поломал себе руки, а потом долго залечивался бы. А сечки меня не страшат. У меня намечено много выступлений, а из-за того, что могу травмировать руку в голых кулаках, есть возможность вылететь на долгое время из рабочего положения.

О реванше с Михаилом Кокляевым

— С удовольствием. Если он думает, что он чему-то научился за это время, то он глубоко ошибается. Пускай готовится. До всех очередь дойдет.

О Маге Исмаилове и Владимире Минееве

— Я не рассматриваю их как бойцов — ни одного, ни другого. Предложил Исмаилову еще раз подраться — он сказал: «Второй раз мне уже не повезет. Больше с тобой драться не буду». Он знает, что я его побью, поэтому не хочет испытывать судьбу во второй раз.

О приглашениях на ТВ

— Мне приходит очень много приглашений на телевидение. Меня вот даже Лера Кудрявцева пригласила на свое шоу: что-то там... секреты какие-то. «Секрет на миллион», что ли. Очень много предложений посниматься, но я постоянно в разъездах, на сборах. А если и заезжаю в Москву, то чтобы переложить гардероб и обратно уехать на сборы.

О Федоре и бое в Bellator

— Я слышал про турнир Bellator [в Москве 23 октября] и уже сказал менеджеру, чтобы он вышел на них. Я же в Америку невъездной, поэтому предложил выступить на этом турнире. Сейчас идут переговоры. А посмотреть — видно будет. Если буду не на сборах, думаю, меня пригласят.

Федор не исключил, что мы помиримся? Все, что касается Федора, — вопросы к Федору. А эти ответы он говорит для народа на камеру. На самом деле он ведет себя совершенно иначе. Все, давай тему Федора закроем.

О самом главном в жизни

— Семья. В принципе, все. Чтобы всегда было все хорошо и они были здоровы, жили в достатке и ни в чем не нуждались. Поэтому мне приходится терпеть и трудиться.